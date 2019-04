Amor de água fresca e mais dez sucessos de Dina

Morreu a cantora Dina, vítima de fibrose pulmonar, avançou a RTP, esta sexta-feira. Tinha 62 e uma generosa lista de sucessos. Em 1992 venceu o Festival da Canção com Amor de água fresca. O PÚBLICO recorda algumas das canções mais conhecidas da cantora.

Amor de Água Fresca (1992)

Pássaro doido

A música foi lançada em 1980. Foi o primeiro single do álbum Dinamite. Recentemente, os Tochapestana ​recuperaram o êxito para a homenagearem o disco. A cantora também integrou a versão.

Guardado em mim

Concorreu ao Festival da Canção. Ficou em 8.º lugar.

Há sempre música entre nós (1981)

Foi mais uma das canções que a cantora levou ao Festival da Canção, desta vez na edição de 1981, no mesmo ano em que lançou Pássaro Doido.

Esta manhã em Lisboa

Acordei o vento

Que é de ti

​​Pérola, rosa, verde, limão, marfim

Quando as nuvens chorarem

Foi um dos trabalhos mais marcantes da cantora. O dueto com Carlos Paião foi editado no álbum póstumo do artista.

Gosto do teu gosto (1982)

Em segredo (1982)