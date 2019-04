Wang Bing, a testemunha do último sopro

Crónica

Dead Souls (2018) é exibido hoje e dia 15 no Teatro Campo Alegre, no Porto, e no fim-de-semana de 20 e 21 de Abril no Monumental, em Lisboa. São, em Lisboa e Porto, duas sessões de quatro horas para as oito de uma interpelação a que será, afirmamos sem risco, gratificante responder.