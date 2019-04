O coração negro da nossa galáxia

A descoberta foi extraordinária e correu o mundo. A foto de um anel de luz mostrava onde se escondia o buraco negro. Pela primeira vez, conseguiu-se colocar em imagem o que há cerca de 100 anos foi previsto por Albert Einstein.

A fotografia é a capacidade de captar a luz de um momento e deixar esse registo para a história. Coisa difícil quando nem a luz resiste à sedução de um buraco negro. Por isso mesmo, a fotografia não é do buraco negro mas da sua moldura dourada. Neste caso, o círculo marca o lugar.

A prova serve para confirmar a Teoria da Relatividade Geral avançada por Einstein. Já tinha sido possível ouvir “ouvir” buracos negros com a detecção das ondas gravitacionais e dar mais passos para essa confirmação teórica, mas era fundamental confirmar a geometria deste corpo celeste, o que só foi possível agora.

Como isto se relaciona com a nossa forma de ver o mundo? A resposta mais simples é dada por Carl Sagan, o astrónomo que escreveu o maravilhoso Cosmos, quando afirmou que “antes de Einstein defendia-se que existiam sistemas de referência privilegiados e coisas tais como o espaço absoluto e o tempo absoluto. O ponto de partida de Einstein foi que, qualquer que fossem os sistemas de referência, todos os observadores (fosse qual fosse a sua localização, velocidade ou aceleração) veriam as leis fundamentais da natureza da mesma forma”. Uma conclusão que confirma a teoria da unidade da matéria. No já velhinho debate entre materialismo e idealismo, é mais um momento histórico que comprova que apenas o materialismo tem validade.

Mas, os acasos históricos estão cheios de significado e ironia. O mesmo mundo que festeja o enorme avanço científico está confrontado com uma brutal negação da ciência à escala global. Nos EUA, o presidente Trump nega as alterações climáticas e coloca-se acima da realidade e do conhecimento científico. Tenho um “instinto natural para a ciência”, disse Trump para demonstrar como a sua opinião se sobrepõe às provas dos cientistas. O seu vice-presidente, Mike Pence, rejeita a Teoria da Evolução de Charles Darwin, abraçando o criacionismo e favorecendo a sua introdução nos sistemas oficiais de ensino. São estes alguns dos inimigos da ciência.

As fake news são uma decorrência natural de quem não tem pejo ou pudor em distorcer factos e inventar mentiras. Se lhes é tão natural negar a ciência, porque seria anormal deturpar a verdade a seu bel prazer?

Contudo, a relação difícil de governantes com a ciência não é apenas do domínio estadunidense. Ironia ainda maior foi a apresentação do novo ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub, no mesmo dia em que se deu a conhecer a fotografia do buraco negro. Apresentado como discípulo zeloso de Olavo de Carvalho, o guru do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, tem nesse cartão de visita uma profunda marca ideológica e uma negação da ciência. Pedra de toque do pensamento de Olavo de Carvalho é a seguinte afirmação: “Então um cidadão chamado Albert Einstein (...) achou que era preferível modificar a física inteira só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo”. Sim, o heliocentrismo que Olavo de Carvalho quer colocar em causa é a afirmação de que a Terra gira em torno do sol.

A negação da ciência é uma arma política da extrema direita, apostada em impor os seus dogmas e a sua nefasta ideologia. Os exemplos acumulam-se e devem merecer toda a nossa atenção. O populismo parte do desconhecimento e do preconceito para fazer o seu caminho, negar a realidade é só um segmento desse trajeto. As fake news são, por isso, uma decorrência natural de quem não tem pejo ou pudor em distorcer factos e inventar mentiras. Se lhes é tão natural negar a ciência, porque seria anormal deturpar a verdade a seu bel prazer? Contra a ciência e contra a realidade: eis o retrato da extrema direita.

A primeira imagem de um buraco negro mostra como a realidade se impõe, avassaladora, independente da vontade humana. A nossa galáxia desvendou toda a beleza do seu coração negro e permitiu alcançarmos mais uma preciosa lição: podem tentar negar a ciência, et pur si muove.

O autor escreve segundo novo Acordo Ortográfico