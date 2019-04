Multa e carro apreendido por utilização de detector de radares

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém informou esta quarta-feira que apreendeu pela terceira vez desde o início do ano um detector de radares na sua área de patrulha na A1. O condutor que utilizava o equipamento ficou com o seu veículo apreendido e foi multado.

Estes detectores de radares, que são ilegais, são capazes de localizar equipamentos de controlo de velocidade instalados nas vias ao redor do veículo em circulação, perturbando o “funcionamento de instrumentos destinados à detecção ou registo das infracções”, explica a GNR. A sua utilização é punível por multa “que pode variar entre os 500 euros e os 2500 euros, além da apreensão do veículo que o transporta”.

GNR combate circulação pela via do meio e da esquerda

A GNR realiza no próximo fim-de-semana a operação “Via Livre”. O objectivo é sensibilizar os condutores para a obrigatoriedade de circular pela via mais à direita, evitando “a circulação de veículos pela via do meio ou da esquerda, sem que exista tráfego na via mais à direita das auto-estradas e vias reservadas a automóveis e motociclos”.

A desobediência desta norma, lembra a GNR, provoca “constrangimentos à segurança rodoviária e à fluidez do tráfego, o que muitas vezes motiva a ocorrência de comportamentos desviantes e o cometimento de outras infracções por parte dos restantes condutores, potenciando as ultrapassagens pela direita ou a redução brusca da velocidade”, e consequentemente eleva o risco de acidente.