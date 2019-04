Funcionária que desviou dinheiro de escola em Ponta Delgada condenada a oito anos de prisão

O Tribunal Judicial de Ponta Delgada, nos Açores, condenou esta quinta-feira a oito anos de prisão uma tesoureira de uma escola secundária por ter desviado 352 mil euros das contas do estabelecimento de ensino durante oito anos. A arguida fica também impedida do exercício de funções públicas durante quatro anos.

Durante o julgamento, a funcionária confessou o desvio da verba, alegando dificuldades no pagamento de dívidas bancárias que tinha contraído, e referiu que começou por desviar os montantes em 2010. No período em que ocorreu o desvio de dinheiro a escola não detectou as irregularidades.

Neste caso, os dois filhos da antiga tesoureira da escola secundária, localizada em Ponta Delgada, estavam também acusados do crime de receptação, tal como o marido da arguida. Esta manhã, um dos filhos da arguida foi absolvido, enquanto o outro foi condenado ao pagamento de uma multa de 1800 euros pelo crime de receptação.

O marido da antiga tesoureira da escola foi também condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa pelo crime de receptação.