PS recua e quer limitar a actuação dos deputados-advogados

É um novo recuo do PS, desta vez para voltar à sua proposta inicial de limitar a actividade de advogado aos deputados. Depois das críticas por terem aceitado apoiar o PSD numa alteração de última hora que mantém a possibilidade de os deputados exercerem advocacia em escritórios que contratem com o Estado, os socialistas vão propor que se vote novamente a sua proposta, aprovada nas votações indiciárias em Fevereiro.

O objectivo é que os deputados fiquem impedidos de “integrar ou prestar quaisquer serviços a sociedades civis ou comerciais” que exerçam funções de consultoria, emitam pareceres ou exerçam o “patrocínio judiciário” em processos, em qualquer foro, a favor ou contra o Estado ou quaisquer outros entes públicos.

A garantia foi deixada nesta quinta-feira pelo deputado Pedro Delgado Alves. O socialista justificou o voto do PS que permitiu a aprovação da norma que admite a conjugação das funções parlamentares e de advocacia com as dúvidas então levantadas pelo PSD. “Nas votações finais, o PSD tinha uma dúvida sobre a constitucionalidade do alargamento destas inibições também à totalidade da sociedade [de advogados] e, de facto, numa primeira avaliação pareceu-nos prudente fazer o escrutínio e verificar se havia ou não o risco de contaminar esta alteração com uma inconstitucionalidade.”

Mas depois de analisado o resto do articulado, o PS considera agora que já existem “mecanismos que permitem a suspensão ou mesmo a saída da sociedade por parte de quem quer vir desempenhar uma função pública”. “Manifestamente, a solução que tínhamos anteriormente é mais sólida no sentido de não gerar dúvidas ou interpretação sobre o alcance das incompatibilidades”, argumentou Pedro Delgado Alves.

Tendo em conta esta avaliação, o PS vai agora pedir para que seja reposta a sua proposta inicial. O que significa que será preciso votar novamente. E para isso é preciso que todos os partidos aceitem uma nova votação. O que significa que, nesta questão, o PS está nas mãos do PSD, pelo menos para que isto seja votado na Comissão da Transparência. Se os sociais-democratas não deixarem, a única solução para o PS é levar o assunto para o plenário, pedindo uma avocação.

“Vamos repor aquela que era a proposta inicial e o alargamento à totalidade da sociedade, uma vez que existe a figura da exoneração da quota do sócio ou da suspensão da mesma, de permitir que a sociedade não fique numa situação de prejuízo, mas garantindo também que há incompatibilidade do mandato quando esteja em causa qualquer litígio que tenha a ver com uma entidade pública”. justificou Pedro Delgado Alves.

Apesar de não ser uma proibição total de haver deputados que acumulem com a actividade de advogado, na prática esta norma reduz muito a capacidade de acção dos deputados advogados, já que será difícil encontrar escritórios de advocacia que não litiguem contra o Estado, por exemplo, em processos de execução fiscal, ou qualquer outro ente público, como uma autarquia, por exemplo.