Chefe de gabinete garante que Azeredo Lopes não teve conhecimento da encenação de Tancos

O chefe de gabinete de Azeredo Lopes garantiu esta quinta-feira que o então ministro da Defesa Nacional não teve conhecimento da encenação da Polícia Judiciária Militar (PJM) para a recuperação do material roubado em Tancos. “Nunca tive conhecimento disso, creio que o senhor ministro também não, nunca falámos disso”, reiterou o tenente-general António Martins Pereira sobre a Operação Húbris que levou à constituição de arguidos de responsáveis da PJM. Ou seja, que ele e o seu ministro desconheciam o modus operandi da recuperação do material.

Martins Teixeira confirmou uma reunião a 20 de Outubro de 2017, dois dias após a recuperação do material, com o coronel Luís Vieira, então à frente da PJM, e o investigador major Vasco Brazão. Também confirmou que na reunião recebeu uma fita do tempo e um memorando. “O documento não era timbrado nem assinado, pareceu-me feito com alguma pressa e para apoio à conversa”, comentou.

“Passei os olhos pelo documento. O que me chamou a atenção foi que alguém foi ao lado de lá [margem sul] fazer uma chamada. Perguntei se era para fazer de relay e acenaram com a cabeça”, prosseguiu. Ou seja, o telefonema anónimo que deu conta da localização do material era imposto pelo informador. “Não consegui descortinar que se tratava de um encobrimento ou encenação, foi uma operação na qual o informador exigiu um conjunto de requisitos para dar a informação.” Foi esta a sua leitura. “Deixaram-me com a indicação que depois o devia destruir”, relatou aos deputados. O que não fez.

O chefe de gabinete recordou ainda a reunião de 4 de Julho em Tancos, com destacados intervenientes, entre os quais o Presidente da República. “A questão foi mencionada e abordada”, disse sobre as queixas da PJM pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ter entregue o caso à PJ. Sobre uma distribuição de tarefas com Belém a contactar a PGR e o ministro da Defesa a sua colega da Justiça, foi cauto. “Não tenho ideia de terem ficado essas ideias tão definidas”, sintetizou, referindo-se à versão de uma audição anterior de que o Presidente da República admitira essa diligência. O que levou Marcelo a emitir uma nota: “Como o Presidente da República já disse várias vezes, no final da visita a Tancos, o então ministro da Defesa trouxe para junto de si o então Director da Polícia Judiciária Militar. O Presidente da República disse-lhe que haveria de o receber oportunamente, audiência que acabou por nunca se realizar.”