quartoquarto: uma banda e o diabo a quatro

É raro, mas há semanas em que ninguém adiciona um vídeo na plataforma referência dos videoclipes nacionais. Daí que, nestes casos, somos nós, VIDEOCLIPE.PT, que resgatamos um da semana anterior. Nesse sentido, a seleção recaiu sobre um vídeo de uma banda com um nome já si enigmático: quartoquarto — assim, tudo seguido, sem hífen e sem maiúsculas. E um videoclipe com o diabo a quatro. A banda é lisboeta, composta por quatro membros, tendo vencido o Festival Termómetro em 2018. Ano de edição do álbum antes depois, em que as maiúsculas foram expurgadas de todos os dez temas. Todos cantados em português, mas num tom pouco melodioso, antes espremendo das palavras cada sílaba. E sob uma toada cambaleante de rock alternativo e do espírito livre do jazz com apontamentos eletrónicos.

Dois dos temas, mal para pior + vazio, servem para criar este videoclipe aqui destacado, no qual se apresenta um estranho culto encarnado de vaga inspiração Hindu e liderado por um tal de Vidigwan (protagonizado por J. Vidigueira, o vocalista da banda). Jogando com o género do documentário, inclui entrevistas e reportagem fotográfica a retratar as práticas comunitárias da seita, entre as quais um episódio de transe num quadro surreal com um crânio a ser penetrado por uma chave. Claro, não faltam as declarações do recém convertido e da recém engravidada. Mas tudo feliz, num retiro verdejante que faz lembrar a serra da Arrábida — e, mais ainda, sabendo-se que tudo isto foi produzido pelo coletivo Arrábida Saudita. Confessamos: só este nome valeu meio destaque, já que esta fuga da realidade nos parece algo precária em termos narrativos, embora com a sua piada. Talvez demasiado subtil para os meios digitais alimentados a partilhas, comentários e gostos instintivos; mas, ainda assim, há aqui algo para apreciar.

