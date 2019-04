PÚBLICO procura gestor de redes e de conteúdos

O PÚBLICO pretende continuar a sua aposta no desenvolvimento do produto digital e para tal precisa de reforçar a sua equipa de audiências. Esta equipa tem como objectivo planear, implementar e gerir uma estratégia integrada de redes, tendo em conta os indicadores dos softwares de audiências. O candidato a esta vaga terá a oportunidade de trabalhar num ambiente digital inovador, na redacção do PÚBLICO de Lisboa, onde poderá adquirir novas competências tecnológicas e trabalhar com tecnologia de ponta.

Perfil de competências

O candidato deve ser capaz de discutir conceitos e de demonstrar interesse pela inovação e implementação de ideias na sua relação com a redacção. Deve ser capaz ainda de desenvolver o seu trabalho de forma rigorosa e em equipa.

A função pretendida exige algum domínio de programas do ambiente Office, nomeadamente Excel, assim como conhecimentos de várias redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). Valorizam-se conhecimentos de análise de dados de softwares das redes e Google Analytics.

Esta função pressupõe um elevado grau de curiosidade, proactividade e motivação, assim como capacidade de análise, de forma a optimizar a colocação dos conteúdos nos vários canais.

Formação

Marketing e Comunicação Empresarial; Comunicação Empresarial; Gestão de Marketing; Formação em Redes sociais (candidatos não licenciados serão considerados).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Objectivos a atingir:

pretende-se que seja capaz de efectuar o planeamento, implementação e gestão de uma estratégia integrada de redes

pretende-se que, nas diversas acções/iniciativas, sejam efectuadas análises descritivas que permitam perceber o respectivo impacto nos principais indicadores de desempenho das acções nas redes

Descrição das actividades:

Mais populares A carregar...

desenvolver processo/rotina de distribuição de produto

estudar a distribuição do produto digital e analisar o que está a ser feito interna e externamente

desenvolver uma investigação contínua e análise de tendências de comunicação digital

extrair conhecimento útil dos indicadores para accionar em tempo real; análise de dados e recomendações em tempo real para aumento de engagement

adquirir competências básicas de análise de dados

As respostas devem ser enviadas para recursos.humanos@publico.pt até ao dia 30 de Abril.