Martón viu Barcelona com olhos de pássaro

Graças à série fotográfica Barcelona From Above, desenvolvida pelo fotógrafo húngaro de 18 anos Márton Mogyrósy, em Dezembro de 2018, podemos hoje apreciar o tecido urbano geométrico e a zona costeira da capital da Catalunha a partir do ar. São, assim, visíveis os telhados ocres das casas do famoso bairro La Barceloneta, quarteirões recortados que são rasgados pela Avenida Gaudí, o emblemático edifício residencial Walden 7, do estúdio de arquitectura de Ricardo Bofill, entre outros ícones da cidade.

Fazendo uso de um drone – mas não só –, Martón partilha também, através da sua conta de Instagram, imagens aéreas feitas em França, Itália, Eslovénia, Áustria, Alemanha, Polónia, Marrocos e Estados Unidos. A geometria e a simetria fazem parte da linguagem fotográfica de Martón, cujo trabalho já conheceu publicação no jornal espanhol El País e na revista Wired.