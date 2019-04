O mano também fez...

Imaginem que o Joãozinho, ao ser recriminado por ter jogado à bola de forma imprudente em local pouco apropriado e de ter partido alguns vidros, tem como resposta: o ano passado o mano fez igual e até hoje ninguém me disse que era proibido jogar ali à bola. Obviamente que o mano o ter feito com maior ou menor frequência em nada altera a responsabilidade do Joãozinho, assim como a prudência e a razoabilidade não se decretam exaustivamente, são princípios.

Isto vem a propósito das nomeações familiares no Estado e das respostas/desculpas que vamos ouvindo. Os outros também o fizeram no passado… Não entendem que não está em causa um ajuste de contas entre partidos, mas sim responder ao país, que exige e merece decência? Acrescentam que, pelo menos até hoje, não era proibido… Venha lá uma nova lei e só daí para a frente se poderá condenar. Para lá da dificuldade em legislar clara, justa e eficazmente neste domínio, tudo o que não for decretado proibido é automaticamente permitido? Não há princípios nem ética, especialmente para quem deveria ser exemplar nesse domínio?

Mais do que o mal original, é chocante esta reacção desculpabilizadora. Ou são de discernimento muito limitado ou imaginam que nós o seremos…

Carlos J F Sampaio, Esposende

Joe Berardo

Um pai dizia para o filho: Meu filho, quando vim para Lisboa não tinha nada. Hoje, devo um milhão de euros. Entretanto, passeia-se em carro topo de gama, tem uma casa que parece um palácio, exibe sinais exteriores de riqueza e é tido como um homem rico e honrado. Este faz lembrar Joe Berardo, levado a tribunal por três bancos credores para recuperarem os mil milhões de euros que lhe emprestaram sem garantias, apenas por amiguismo. Bancos que tiveram de ser capitalizados pelos contribuintes, como de costume.

Homem estranho este, sempre vestido de luto carregado, camisola preta de gola alta, sem camisa, nem gravata, que faz de rico e se passeia à vontade, apesar de se saber que o património que tem não chega para pagar esta dívida. Sabemos que os culpados, credores e devedor sacodem a água do capote e não acontece nada. O pior é que há mais gente assim, a levarem vida de ricos com dinheiro emprestado, sem serem obrigados a restituir o alheio.

Artur Gonçalves, Sintra

Prémios Play

Os prémios para “começar a celebrar a música portuguesa”, chamam-se Play. Pode ser que sim, que a celebrem, mas não celebram, de certeza, a língua portuguesa. Com a agravante de estar patrocinado pela RTP1, supostamente a “nossa” estação de serviço público. E toda a gente se cala e acha muito bem. Portugal é, cada vez mais, um país de cabotinos.

Artur Pinto