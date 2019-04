Netanyahu, a democracia e o apartheid

Um leitor com memória lembrar-se-á dos debates israelitas de há 20 anos, em que se discutia a erosão do sionismo secular, a ascensão do fundamentalismo religioso, os colonatos e a ocupação, as intifadas e as negociações de paz. Não é preciso regressar aos Acordos de Oslo, de 1993, que já rememoramos como pré-história. Israel mudou mais do que parece.

Num editorial a propósito de eleições, a palavra condutora era então “processo de paz”. Escreve agora o Haaretz: “Estas são umas das mais dramáticas eleições na história do país e não é exagero dizer que o que está em jogo é a salvação da democracia em Israel.”

Confirmada a vitória de Bibi Netanyahu, o mesmo jornal atribui ao primeiro-ministro dois grandes objectivos: livrar-se da investigação e do eventual julgamento por corrupção e, em troca, fazer avançar uma lei de anexação dos territórios palestinianos onde há colonatos. Deveria fazê-lo “em coordenação com a Administração Trump”.

No Knesset, estão dois projectos de lei, um que concede imunidade ao primeiro-ministro em exercício, outro que permite ao parlamento destituir um juiz do Supremo Tribunal por maioria simples. São frequentes os conflitos entre o Supremo e os governos, mas esta iniciativa, que põe em causa a separação dos poderes e o Estado de Direito, não tem precedentes.

A democracia em risco

Outro ponto crítico é a chamada “lei do Estado-nação”, que define o Estado como judaico e atribui a plenitude da cidadania aos israelitas judeus, remetendo os outros para um estatuto de inferioridade. Não são ideias novas. Dizia a este espeito, em 2007, Avraham Burg, antigo presidente do Knesset: “Definir o Estado de Israel como Estado judaico é o princípio do seu fim. Um Estado judaico seria explosivo.”

A discussão começava na questão demográfica. Dentro de pouco tempo, a população árabe ultrapassaria a judaica. Anexar os territórios ocupados significaria diluir os judeus num “mar de árabes”. Era um problema que preocupava não só a esquerda mas também Ariel Sharon. Um Estado binacional suscita o mesmo problema.

“Se não houver dois Estados, haverá um. E, se houver um, ele será árabe”, argumentava o escritor Amos Oz. “A alternativa é entre uma ditadura de judeus fundamentalistas ou um país em mãos árabes que mataria o sonho sionista.” Os judeus só sobreviveriam num Estado binacional através da imposição de um regime de apartheid, que não seria internacionalmente tolerado e constituiria o explosivo caldeirão de que falava Burg. O historiador Tom Segev é mais conciso: “Um Estado binacional assusta-me, sobretudo porque não seria democrático.”

A ideia actual não é anexar todos os territórios ocupados, mas proceder gradualmente, com base no mapa dos colonatos, cuja expansão se prevê. Naftali Bennet, ministro da Educação de Netanyahu e líder da extrema-direita, viu na eleição de Trump a grande oportunidade para anexar a Cisjordânia. “A era do Estado palestiniano acabou.” Em vez de “anexação”, começa a usar-se a perigosa palavra “separação”.

Outra mudança crucial é o declínio do sionismo secular. Defronta o desafio do sionismo messiânico. O sionismo foi um movimento nacional laico e democrático. Os messiânicos querem “o renascimento do reino histórico de Israel”. Os teocráticos, uma minoria ruidosa, influenciam o governo. O desproporcionado peso dos extremistas é favorecido pela necessidade de fazer “coligações com o diabo” para formar maiorias. Como escreve o analista Nahum Barnea, “Israel está refém do lobby dos colonatos”, uma minoria que faz chantagem sobre o Estado.

Porque venceu o Likud? O analista Steve Ploker fala do papel das classes médias: “Ao contrário dos países ocidentais, em que a classe média sofreu erosão e foi debilitada, em Israel ela fortaleceu-se e estabilizou. Os seus membros querem a continuação das actuais políticas nas áreas relativas às suas vidas pessoais, assim como a segurança e a estabilidade política. Netanyahu era para eles o candidato que melhor respondia às suas necessidades. A aliança do Likud era, nos primeiros tempos, entendida como uma aliança dos desfavorecidos. Nos anos recentes, tornou-se numa aliança do establishment.” O radicalismo ideológico não terá sido a chave das eleições, que não devem ser interpretadas como um plebiscito sobre a anexação dos territórios.

Enfim, os dez anos dos últimos mandatos de Netanyahu não foram inócuos. Aceleraram a degradação da democracia israelita e enterraram a solução “dois estados”. Ele é um táctico, mestre no jogo duplo com moderados e radicais, e que avança através de factos consumados. É um “populista moderno”, que a conjuntura ideológica mundial favorece. A sua arte é sobreviver. É acusado de não ter uma estratégia para o futuro de Israel. No entanto, a sua ideologia nunca variou. Não é uma figura histórica marginal, afirma o jornalista Gideon Levy: “Netanyahu moldou o Israel contemporâneo. (…) Moldou um novo Israel, à sua imagem. (…) Não profetizou a destruição de Israel, mas fez alguma coisa para aproximar a destruição.”