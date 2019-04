Terminal de cruzeiros e sede da EDP vencem Prémio Valmor de 2017

O novo terminal de cruzeiros de Lisboa, de João Luís Carrilho da Graça, e o edifício da sede da EDP, do atelier Aires Mateus são os vencedores ex-aequo da edição 2017 dos Prémios Valmor e Municipal de Arquitectura.

Estes dois edifícios são, de resto, duas das principais obras que marcam a redefinição da paisagem ribeirinha da cidade. O novo terminal de cruzeiros, em Santa Apolónia, assume-se como uma nova porta de entrada para o turismo de cruzeiro. Ao mesmo tempo, Carrilho da Graça não quis fazer daquele espaço um reduto de turistas, permitindo que pudesse ser usufruído pelos lisboetas, projectando um miradouro entre o Tejo e Alfama.

O edifício sede da EDP acabou por introduzir na frente de rio uma arquitectura mais moderna e contemporânea, jogando com construções e espaços vazios, com a luz, transformando-se sempre conforme o local de onde o observamos.

Não é a primeira que ambos os arquitectos são distinguidos com este prémio, que é atribuído pela autarquia e pela Trienal de Arquitectura de Lisboa, e reconhece projectos arquitectónicos da cidade.

Manuel Aires Mateus já tinha sido distinguido por este mesmo edifício com o Prémio Pessoa, em 2017. Esta é a terceira vez que é galardoado com um Prémio Valmor. Em 2013, viu a sua obra de ampliação e nova cobertura verde da ETAR de Alcântara — em co-autoria com Frederico Valsassina e João Ferreira Nunes — ser distinguida, já depois de o ter recebido a primeira vez em 2002, pelo Edifício da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Já Carrilho da Graça foi galardoado com um Prémio Valmor, em 1998, pelo edifício do Pavilhão do Conhecimento dos Mares (Centro Ciência Viva), em 2008 pela Escola Superior de Música de Lisboa (com João Luís do Rosário), e em 2010 pela alteração de um prédio de habitação na Calçada do Combro.

Foram ainda reconhecidas mais quatro obras que receberam uma menção honrosa por parte do júri constituído pela vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, pelo Director Municipal de Urbanismo Jorge Catarino Tavares, e pelos arquitectos Francisco Berger (pela Academia Nacional de Belas Artes), Cândido Chuva Gomes (pela Ordem dos Arquitectos), João Pardal Monteiro (pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa) e Alberto Souza Oliveira, personalidade convidada pelo presidente da câmara de Lisboa, que foi também premiado com pelo edifício de habitação, na Avenida Defensores de Chaves, ao qual deu o nome de Lisbon Stone Block.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além desta obra, receberam menções honrosas a recuperação do Palacete de Santa Catarina, pela arquitecta Teresa Nunes da Ponte, a transformação de um edifício de base medieval numa guest house ​— Casa em Alfama —, por Matos Gameiro, e ainda a recuperação do Largo de Santos e vias adjacentes, uma obra integrada no programa municipal uma Praça em Cada Bairro, pelo atelier 92 Arquitectos, de João Almeida e Luís Torgal, com paisagismo de Victor Beiramar Diniz.

O Prémio Valmor é atribuído desde 1903 (pela vontade, expressa em testamento, do último visconde de Valmor, Fausto Queiroz Guedes), ano em que foi distinguido o Palácio Lima Mayer, na Avenida da Liberdade. Em 1982, este galardão foi associado ao Prémio Municipal de Arquitectura que havia sido criado em 1943. Mais de uma década depois, o regulamento foi reformulado, para passar a incluir a área de arquitectura paisagística. Este prémio reconhece, em partes iguais, o arquitecto autor do projecto e o promotor da obra.

Para quem quiser saber mais sobre as obras distinguidas, haverá uma exposição, com entrada livre, dos seis projectos seleccionados pelo júri, de 12 a 30 de Abril, de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 20h, no Centro de Informação Urbana de Lisboa, no Piso 1 do Picoas Plaza. No dia 22 de Abril, pelas 18h, haverá ainda uma conferência com os dois arquitectos premiados. No sábado, 27 de Abril, às 10h e às 11h30, haverá uma visita guiada pelo arquitecto Carrilho de Graça ao terminal de cruzeiros. No domingo, 28 de Abril, às 17h30 e 18h30, será Manuel Aires Mateus a apresentar aos participantes o edifício sede da EDP.