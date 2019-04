Grupo Pestana abre a primeira Pousada de Portugal na Madeira e homenageia Churchill

Em 1942, foi inaugurada a primeira das Pousadas de Portugal em Elvas. Agora, 77 anos depois, a Madeira recebe finalmente um hotel com a marca Pousadas de Portugal by Pestana Hotel Group, que gere a rede e a marca das pousadas desde 2003: a inauguração está marcada para 7 de Junho e fica na baía de Câmara de Lobos. Chama-se Pestana Churchill Bay e não é em vão: não só homenageia o antigo primeiro-ministro britânico como os quartos são “inspirados na pintura” de Sir Winston, que passou férias na ilha.

A abertura foi confirmada pelo grupo Pestana, que sublinha, em comunicado, que este é também “o primeiro hotel no centro histórico de Câmara de Lobos”, localizado na primeira linha de mar e tendo nascido da reconversão de antigos espaços da lota e dos Paços do Concelho.

A descrição do enquadramento deste alojamento que terá o selo Pousada & Historic Hotel não fica a dever nada ao perfeito postal ilustrado: não falta o “casario branco da vila, o verde das bananeiras que revestem a montanha e o azul profundo do Atlântico” neste “cenário ideal”.

A Churchill vai oferecer 57 quartos, com vista para a vila e baía, e inclui restaurante ("de sabores regionais") com bar e esplanada, piscina panorâmica no piso superior e sauna.

Câmara de Lobos, vila de tradição piscatória e agrícola hoje muito focada no turismo, está localizada a 8km do Funchal e 25km do aeroporto. "Sinto grande orgulho em ver esta magnífica cidade se associar a uma marca de reputação e reconhecimento internacional como é o Pestana Hotel Group”, diz o presidente da câmara local, Pedro Coelho, citado em comunicado, sublinhando: “ultrapassados os estigmas do passado, Câmara de Lobos é um concelho atractivo e de novas oportunidades”.

O investimento local, adianta o grupo Pestana, foi de 4 milhões de euros e a pousada deverá originar a criação de “cerca de 40 postos de trabalho”. Este é um dos novos projectos das Pousadas de Portugal sob a égide Pestana, mas há mais para os próximos tempos, incluindo a internacionalização: o plano passa por abrir cinco pousadas fora de Portugal até 2023, “instaladas em monumentos/edifícios/regiões que possam funcionar como um veículo de protecção e divulgação do património cultural português, num total de 300 quartos”.

Foto DR

Churchill em Câmara de Lobos

Em Janeiro de 1950, Churchill esteve na Madeira com a sua mulher e a filha mais velha. Uma estadia de 12 dias que ficou para a história e “deixou marcas profundas no turismo da região”, como refere, aliás, o próprio Turismo da Madeira no seu site. O político ficou no Reid's Palace Hotel e numa visita a Câmara de Lobos, “montou o cavalete e a tela, sentou-se e pintou a baía e o ilhéu” – o momento foi imortalizado pelo fotógrafo Raul Perestrelo e o local ficaria conhecido como miradouro Winston Churchill. É esta visita e a pintura de Churchill que marcam agora o conceito de Churchill, a pousada.

Reservas

As reservas no site das Pousadas já abriram e os preços começam em cerca de 162 euros por noite em quarto duplo clássico (as versões deluxe e com vista para a baía andam em redor dos 200 euros).