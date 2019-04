Miradouro das Amoreiras abre a visitas gratuitas no Dia Internacional dos Monumentos

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios o difícil é escolher: em Portugal há centenas de locais de Norte a Sul de portas abertas a visitas gratuitas. Quase todos espaços públicos, mas há também alguns espaços privados a juntarem-se à festa, caso do Amoreiras 360º Panoramic View, em Lisboa, cujo acesso habitualmente custa 5 euros (preço para adulto).

A atracção do Centro Comercial das Amoreiras, inaugurada em 2016, é um portal de boas vistas aéreas a partir do 18.º andar da torre 1 (a uma altura de 174m acima do nível do mar). Está equipado com “lunetas gratuitas de focagem de longo alcance” e “mapas informativos sobre os pontos históricos” da cidade.

A vista panorâmica a partir do miradouro abrange muitos dos “postais” clássicos da cidade e a 360º, desde as colinas ao rio, ponte 25 de Abril e Cristo Rei, do Castelo de São Jorge a alguns dos mais icónicos monumentos da cidade, da Torre de Belém à Basílica da Estrela ou Sé.

O convite é para visitar gratuitamente o miradouro no dia 18 de Abril (das 10h às 12h30 e das 14h30 às 22h). Para aproveitar a oportunidade, basta os visitantes dirigirem-se à entrada do miradouro (piso 2, junto à loja Area).

Se perder a oportunidade, poderá sempre visitar o miradouro comprando bilhete: além do preço-base de 5 euros para um adulto, há descontos seniores (+65) e jovens (6 a 16 anos) que pagam 3 euros; as crianças até 5 anos não pagam. O bilhete família (2 adultos e 3 crianças até 16 anos) fica por 14 euros.

Informações Dia Internacional dos Monumentos e Sítios: programa

Amoreiras 360º: site oficial, T: 213810240