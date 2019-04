O Melhor Pastel de Nata de Lisboa vive no Castelo

É na Rua do Milagre de Santo António, n.º 10, que está o pastel de nata abençoado como O Melhor Pastel de Nata de Lisboa no concurso dedicado a estas jóias da doçaria portuguesa no festival Peixe em Lisboa. Os resultados saíram esta quinta-feira do forno e o júri premiou ainda a Aloma, também de Lisboa, com o 2.º lugar, e a Patyanne, de Castanheira do Ribatejo, com o 3.º.

A Pastelaria Santo António encontra-se num ponto turístico por excelência, de passagem para o Castelo, e, embora aberta há apenas cerca de dois anos, conseguiu suplantar, logo à primeira entrada nesta competição do pastel de nata (já em 11.ª edição), uma concorrência muito experimentada.

O presidente do júri deste concurso que abrange candidaturas de pastelarias e restaurantes da região da Grande Lisboa, Virgílio Gomes, realça os factores que fazem um bom pastel de nata, como o vencedor: “aspecto apetecível e bronzeado, sem estar queimado ou esmorecido, equilíbrio entre a massa, que deve ser bastante estaladiça e o creme, que deve ‘escorrer’ do pastel, sem ter gostos excessivos a canela, limão, baunilha ou outras essências.”

Este ano, estiveram em competição 34 estabelecimentos com fabrico próprio, que foram avaliadas ainda por jurados como o enólogo Domingos Soares Franco, a chefe pasteleira Maria Urmal, Simonetta Luz Afonso, historiadora de arte e deputada municipal por Lisboa, Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal (esta ano dedicadas, precisamente, à doçaria) e Isabel Zibaia Rafael, do blogue Cinco Quartos de Laranja. Os pastéis foram pontuados em prova cega numa escala de 0 a 10 em termos de aspecto, toque da massa, sabor e consistência da massa, recheio e sabor global.

O concurso decorreu durante a 12.ª edição d’O Peixe em Lisboa, o festival gastronómico dedicado à cozinha de mar que, até dia 14 de Abril, ocupa o Pavilhão Carlos Lopes. Durante o festival já tinha sido eleita também a Melhor Patanisca Lisboeta.