easyJet abre reservas para o Outono/Inverno desde 19 euros por voo

A companhia aérea easyJet lançou esta quinta-feira o seu calendário para o final do Outono e Inverno 2019/2020, abrindo as reservas para voos entre 27 de Outubro e 28 de Março. De e para Portugal, estão disponíveis voos desde 19 euros por trajecto, incluindo algumas das cidades europeias mais desejadas para a temporada.

No site da easyJet surgem vários destinos em destaque aos valores mínimos.

De Lisboa, a companhia garante preços promocionais para Madrid e Nantes desde 19 euros por trajecto. Por mais um euro, propõe-se Paris, Madeira, Amesterdão, Bordéus, Genebra, Lille, Nice, Basileia, Luxemburgo ou Zurique. Destaque ainda para Berlim, disponível desde 24 euros. Já o Reino Unido (incluindo Londres), tem destinos desde cerca de 30 euros por voo.

Do Porto, os voos mais económicos são para o Funchal, Lyon, Nantes e Toulouse (19 euros por trajecto); e Paris, Genebra, Basileia, Luxemburgo, Zurique ou Nice (21 euros). Londres, Bristol ou Manchester custam desde cerca de 25 euros.

De Faro, as promoções assentam sobre Toulouse, com valor mínimo de 19 euros, e Paris, Lyon, Nice e Basileia a 21 euros. Do Algarve pode ainda voar-se com um bilhete em redor dos 25 euros para Berlim, Bordéus, Milão, Londres ou Liverpool.

Pela Madeira, também há bilhetes económicos: além de Lisboa, os destaques vão para Basileia (28 euros por voo), Bristol e Londres (32,5 euros) e Manchester (35 euros).

De e para Portugal, segundo dados da easyjet avançados em comunicado, deverão realizar-se 13.636 voos, o correspondente a “mais de 2.387 milhões de lugares”.