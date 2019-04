Barry Hatton conta a história de Lisboa, que é a de Portugal, e não é cor-de-rosa

Uma semana depois de ter chegado a Portugal, Barry Hatton conheceu aquela que seria a sua mulher. Trinta anos passaram e o jornalista britânico continua a escrever, a um ritmo por vezes diário, sobre o país para a agência Associated Press. Mas não só, já escreveu três livros, um com a sogra, Luísa Beltrão, sobre a única primeira-ministra portuguesa, outro sobre Os Portugueses e agora aventurou-se a contar a História de Portugal centrada na cidade de Lisboa. Rainha do Mar foi publicado há um ano no Reino Unido e nos EUA e chegou a Portugal pela mão do Clube do Autor.

Não é um livro escrito a pensar nos turistas, mas estes podem lê-lo depois de se apaixonarem pela cidade, diz. Também não é um livro histórico porque, embora concentre a pesquisa feita durante seis a oito meses, é escrito por um jornalista, por isso está cheio de ritmo para manter presa a atenção do leitor, refere Hatton à Fugas. “É um livro bom para ler na praia”, define.

E, ao longo de 300 páginas, o leitor viaja no tempo até à Lisboa dos fenícios, dos romanos, da Inquisição, do grande terramoto de 1755 – do qual todos os grandes filósofos europeus falaram –, pela riqueza de um país, de um império fundado nas descobertas marítimas, do renascer das cinzas, do poder plasmado nas embaixadas que seguiam para a Santa Sé com elefantes; mas também convida o leitor a navegar por aspectos menos positivos, menos “cor-de-rosa” do país. Factos que os portugueses gostam pouco de saber ou desconhecem de todo, como a perseguição aos judeus, a mortandade provocada pela Inquisição, o tráfico dos escravos, os negros que fazem parte da cidade desde o século XVI. Há assuntos que parecem ser tabu entre os portugueses e sobre os quais um jornalista estrangeiro pode escrever, acredita Hatton.

Rainha do Mar Foto Clube do Autor

18€

“Eu posso focar, por ser estrangeiro”, reforça, acrescentando que o Livro Negro da Expansão Portuguesa, de Ana Barradas, devia ser obrigatório nas escolas nacionais. Os portugueses “têm dificuldade em lidar com os lados mais negros do seu passado, mas é preciso falar e não esconder”, acredita, dando dois exemplos de figuras intencionalmente esquecidas, o Marquês de Pombal e Salazar. Nun'Álvares Pereira, Duarte Pacheco, além de “toda uma sucessão de reis que Portugal teve a felicidade de ter”, foram as figuras que mais o impressionaram.

E depois existem as pessoas anónimas, aquelas com quem se cruzou durante a pesquisa e investigação para o livro, que também têm lugar nas suas páginas – o futuro livro poderá ser sobre elas, avança. Durante os meses de pesquisa, Barry Hatton e a mulher aproveitaram os fins-de-semana para passearem pela cidade e descobrir que, afinal, não a conheciam assim tão bem. “Portugal precisa de manter as coisas que são genuínas e autênticas.”

Três perguntas Que percurso por Lisboa aconselharia a um lisboeta? Para um lisboeta, um percurso africano: Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, na Rua da Alfândega, local onde foram baptizados os escravos quando chegavam a Lisboa (embora pouco tenha sobrevivido ao terramoto de 1755). Igreja e Largo de São Domingos, onde foi autorizada a primeira Irmandade negra em Lisboa. Escravos libertados ficavam no largo a oferecerem-se como caiadores, e pessoas africanas ainda lá se congregam. Estátua de Sá da Bandeira no Largo Dom Luís, no Cais do Sodré. A mulher que fez de modelo para a africana aos seus pés foi Fernanda do Valle, uma mestiça que chocou a alta sociedade lisboeta no século XIX. Estátua do Dr. Sousa Martins, Campo dos Mártires da Pátria, médico mestiço do século XIX, conhecido como o Pai dos Pobres. Ainda hoje estão lá todos os dias velas e flores frescas em homenagem. Para acabar: almoço no restaurante cabo-verdiano Tambarina, na Rua do Poço dos Negros. Cuidado com o piripíri. E a um estrangeiro? O Aqueduto, uma obra imponente, ignorada e à prova de terramotos. A Rua da Mouraria 64, para ver as escadas com azulejos impressionantes e testemunhar como Lisboa esconde os seus tesouros. A Mouraria, para ver como os portugueses se misturam à vontade com os outros povos. O Bairro do Arco do Cego, para ver como Salazar imaginava seu país. Comer n’Os Courenses, no Bairro de Alvalade, onde – graças a Deus – não há turistas. Há algum segredo sobre Lisboa que tenha ficado por revelar? Lisboa está cheia de segredos! É preciso empurrar a porta um bocadinho para entrar e descobrir os encantos! Mas, de maneira geral, não ficou nada de grande por revelar.