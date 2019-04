Montepio sob pressão para revelar créditos de José Guilherme

A dimensão e a natureza da exposição de José Guilherme ao Grupo Montepio ainda hoje suscitam dúvidas ao Banco de Portugal (BdP), onde o dossiê se mantém “vivo”. E é o que explica as movimentações desencadeadas pelo supervisor a partir de Setembro de 2018, com envio para a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), rebaptizada já este ano de Banco Montepio, de vários pedidos de esclarecimentos sobre a sua relação comercial (em Portugal e em Angola) com o núcleo familiar e empresarial deste cliente.

Continuar a ler