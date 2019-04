Portugal tem o 17.º campeonato com mais assistência nos estádios de futebol

O observatório de futebol do Centro Internacional de Estudos Desportivos (CIES) divulgou esta quarta-feira um estudo sobre a evolução do número de espectadores nos estádios. No que diz respeito ao lugar de Portugal nestes números, as posições são díspares. Nas classificações gerais entre ligas de futebol, o principal campeonato português está abaixo das segundas ligas alemã e inglesa, bem como da primeira liga belga ou holandesa.

A I Liga, entre 2003 e 2018, aumentou em 5% a sua média de espectadores nos estádios portugueses, passando dos 10.505 para os 11.000, que lhe dá o 17.º lugar em 51 campeonatos de futebol analisados por todo o mundo.

O Benfica aparece em 14º lugar na lista de clubes, é a equipa portuguesa melhor colocada no ranking do CIES e contribui em 25,9% para a assistência total da I Liga portuguesa. Em média, o Estádio da Luz recebe 50.077 pessoas. O Sporting surge em 39.º na lista com uma média de 39.068 adeptos, enquanto que o FC Porto aparece em 52.º, com 34.520 espectadores. Os considerados “três grandes” contribuem para 63,9% para a média total de adesão aos estádios no futebol português.

Borussia Dortmund (ultrapassa os 80 mil espectadores), Manchester United, Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid são as equipas que, por esta ordem, recebem mais adeptos em média por época.

Foto Os 52 clubes que recebem, em média, mais adeptos nos estádios entre 2013 e 2018. CIES

Actualmente, o campeonato alemão é o que tem a maior média de espectadores por época (43.302), seguido das ligas inglesa, espanhola, mexicana (a única fora do continente europeu neste top cinco — China é 6.º, Estados Unidos é 8.º e Brasil é 11.º) e italiana.

As grandes surpresas deste estudo são os campeonatos de futebol polaco (aumento de 47% de 6.114 para 8.959 espectadores) e norte-americano/canadiano, a Major League Soccer (MLS), que saltou da média de 15.920 para 21.358 espectadores. As quedas mais marcantes deste registo estão nos campeonatos escocês (menos 26%) e grego (o último da lista de 26 ligas com -32%).