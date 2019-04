Uma noite de Liga Europa com travo intenso a Champions

Para além do espectacular Benfica-Eintracht, a noite de quartos-de-final da Liga Europa trouxe um “travo” intenso a Liga dos Campeões. Em Inglaterra, houve palco de topo, ambiente “no ponto”, treinadores com grande currículo, equipas de primeira linha europeia e um Arsenal a mostrar, em grande parte do jogo, que não merece andar na Liga Europa.

Arsenal e Nápoles travaram no Emirates, em Londres, um duelo que caiu para os ingleses, por 2-0, um resultado que coloca a equipa de Emery em vantagem e obriga os italianos a marcar, pelo menos, dois golos na segunda mão, no San Paolo, na próxima semana.

Ao contrário do que é habitual na postura das equipas inglesas na Liga Europa, Unay Emery, o “senhor Liga Europa”, não embarcou em poupanças e dotou o seu 3x5x2 das melhores “ferramentas”: nomes como Aubameyang, Lacazette, Ramsey ou Ozil foram a jogo e o Arsenal beneficiou da qualidade técnica dos “artistas”. Frente a um Nápoles algo perdido em campo – que teve o português Mário Rui na esquerda e Insigne no lugar de Milik –, os ingleses mostraram-se capazes de encontrar soluções em zonas ofensivas, quase sempre em triangulações e passes curtos, suportadas, ainda, nas “cavalgadas” de Maitland-Niles, desde trás, e na agressividade de Torreira, na zona central.

Até estes quartos-de-final, três dos quatro jogos do Nápoles, na Liga Europa, tiveram golos nos primeiros 15 minutos. Nesta quinta-feira, o pecúlio manteve-se e o jogo abriu com um golo tremendo do Arsenal, aos 14 minutos. Uma jogada feita quase toda ao primeiro toque, desde o meio-campo, passando por vários jogadores, terminou com assistência do jovem Maitland-Niles para o encosto de Ramsey. Com o golo de Ramsey fica, desde já, o alerta às figuras públicas que possam sofrer com a já famosa “maldição” dos golos do galês. Veja o golo do médio:

Dez minutos depois, o Arsenal, que nunca perdeu em casa em jogos da Liga Europa, trocou o colectivo pelo individual: Torreira recuperou a bola em zona adiantada, correu, driblou e rematou de fora da área, beneficiando, ainda, do desvio em Koulibaly.

O Arsenal ainda teve mais de meia dúzia de boas oportunidades – poderia ter acabado com a eliminatória –, frente a um Nápoles modesto, pouco capaz de incomodar e, sobretudo, muito permissivo no número de bolas que perdeu em zona defensiva.

Ficou um resultado “simpático” para os italianos, que não só não fecha a eliminatória como dá aos napolitanos legítima esperança de virar o 2-0 sofrido em Londres.

Guedes e Wass cruciais no Valência; Chelsea desilude

Em Espanha, houve um duelo regional. O confronto entre Villarreal e Valência, cidades separadas por cerca de 60 quilómetros, sorriu à equipa do português Gonçalo Guedes, com o Valência a conseguir levar para a segunda mão uma vitória por 3-1.

A primeira parte trouxe um empate montado a partir da marca dos 11 metros: Gonçalo Guedes fez a recarga a um penálti de Parejo, aos seis minutos, e o “avô” Cazorla fez o empate aos 36’, também de penálti. Já aos 90+1, o ex-Benfica Wass finalizou um contra-ataque, e, aos 90+3, Guedes fez o seu segundo do jogo para dar outro conforto ao triunfo ao Valência, que teve ainda os ex-Benfica Rodrigo e Garay no “onze”, e Piccini, ex-Sporting, na segunda parte.

Em Praga, o duelo que se previa ser o mais desequilibrado não confirmou a previsão: o Slavia de Praga “aguentou-se” durante 86 minutos frente ao Chelsea, mas, apesar da resistência, acabou por sucumbir ao golo de cabeça de Marcos Alonso. Este resultado mantém tudo em aberto para o jogo de Londres, mas reforça o claro favoritismo dos ingleses.