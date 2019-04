“Kikas” e Vasco Ribeiro seguem em frente em Santa Cruz

Os surfistas portugueses Vasco Ribeiro e Frederico Morais confirmaram, nesta quinta-feira, o estatuto de favoritos e entraram a vencer no Pro Santa Cruz, etapa de categoria 3000 do circuito mundial de qualificação (QS) da World Surf League.

Vasco Ribeiro competiu logo no primeiro “heat” da manhã, tendo somado 12.23 pontos (num total de 20 possíveis), deixando para trás o francês Paul Cesar Distinguin (segundo), o sul-africano Slade Prestwich e o irlandês Gearoid McDaid.

Já Frederico Morais foi segundo classificado no seu “heat”, com 9.80 pontos, tendo ficado atrás do espanhol Andy Criére, mas à frente do norte-americano John Mel e do francês Ugo Robin.

Tanto Vasco Ribeiro como “Kikas” vão, agora, competir na quinta ronda: Ribeiro vai ter pela frente o francês Tim Bisso e os brasileiros Theo Fresia e Vítor Mendes, enquanto Morais disputará um lugar na fase seguinte contra o australiano Mitch Crews, o brasileiro Lucas Silveira e o espanhol Ruben Vitoria.

Nesta quinta-feira, os portugueses Guilherme Fonseca e Nic Von Rupp foram eliminados da competição.