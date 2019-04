Dirk Nowitzki, o fiel alemão

“Que merda é esta?” Foi este o desabafo de Charles Barkley, um dos melhores basquetebolistas de sempre, quando um jovem alemão alto e lingrinhas fez um afundanço bem na cara dele. Estávamos em 1997 e um grupo de “estrelas” da Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA), que incluía outras futuras lendas como Michael Jordan e Scottie Pippen, andava em digressão pelo mundo. Esse alemão lingrinhas de 18 anos, não só afundou na cara de Sir Charles como marcou 52 pontos. No final desse jogo, o sempre directo Barkley foi ter com ele. “Meu, quem és tu?” “Sou o Dirk Nowitzki”, respondeu o rapaz. “Tens de ir jogar para Auburn, a minha universidade”, retorquiu Barkley. “Não posso, tenho de cumprir serviço militar”, lamentou o alemão. “Não vais nada. Ninguém com 2,13m vai para o exército, não te conseguirias esconder em lado nenhum.”

