Detroit Pistons garantiram a última vaga nos play-offs da NBA

Os Detroit Pistons asseguraram na quarta-feira a última vaga de acesso aos play-offs da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), vencendo no terreno dos New York Knicks por 115-89, no dia de encerramento da fase regular.

Liderados pelo poste André Drummond, com um “duplo-duplo" de 20 pontos e 18 ressaltos, aos quais se acrescentaram os 27 pontos do base Luke Kennard, a formação do estado de Michigan alcançou o 41.º triunfo da temporada e confirmou o oitavo posto na Conferência Este, regressando à fase decisiva da competição pela primeira vez desde 2016.

De fora ficaram os Miami Heat e os Charlotte Hornets, que dependiam de um eventual desaire dos Pistons, apesar de ambos não terem cumprido a sua parte, perdendo diante dos Brooklyn Nets (113-94) e dos Orlando Magic (122-114), respectivamente.

O desaire da equipa da Flórida em Nova Iorque teve em plano de evidência o base Dwyane Wade, três vezes campeão pelos Heat, em 2006, 2012 e 2013, que assinalou a despedida da NBA, aos 37 anos, com o quinto “triplo-duplo" da carreira (25 pontos, 10 assistências e 11 ressaltos), registo que não alcançava desde Fevereiro de 2011.

No seu último encontro na NBA, marcaram presença LeBron James, Carmelo Anthony e Chris Paul, amigos do jogador dos Heat e ex-companheiros de equipa na selecção dos Estados Unidos.

Tal como Wade, também o extremo alemão Dirk Nowitzki disse adeus à modalidade, apontando 20 pontos e 10 ressaltos na derrota dos Dallas Mavericks em casa dos San Antonio Spurs (105-94), franquia com quem travou uma célebre rivalidade ao longo das 21 temporadas que cumpriu na NBA.

Definidas as posições nas duas conferências, oito equipas de Oeste e oito equipas de Este seguem para a fase final da NBA, que arranca no sábado e na qual os bi-campeões Golden State Warriors vão começar a defesa do título perante os Los Angeles Clippers, em busca do quarto troféu em cinco anos.

Se passarem a primeira ronda, os comandados de Steve Kerr defrontam o vencedor da eliminatória entre os Utah Jazz e os Houston Rockets, que desceram ao quarto lugar da Conferência Oeste no último dia da fase regular, em que folgaram.

Os Rockets, que podia terminar no segundo posto, acabaram por ficar atrás dos Denver Nuggets, que asseguraram o segundo lugar do Oeste ao vencerem em casa os Minnesota Timberwolves por 99-95, e dos Portland Trail Blazers, terceiros, depois do triunfo caseiro por 136-131 face aos Sacramento Kings.

O conjunto de James Harden, melhor marcador da fase regular, pode reeditar nas meias-finais o encontro decisivo da Conferência Oeste em 2018, que os Warriors venceram por 4-3, após terem recuperado de uma desvantagem de 3-2.

No Este, os Milwaukee Bucks, os melhores da fase regular da NBA, vão medir forças com os Detroit Pistons na primeira ronda, perspectivando-se um embate com os Boston Celtics nas meias-finais daquela conferência, caso a formação mais titulada da prova, com 17 campeonatos, ultrapasse os Indiana Pacers.

Programa da primeira ronda dos play-offs da NBA Conferência Este: Milwaukee Bucks (1.º) - Detroit Pistons (8.º)

Boston Celtics (4.º) - Indiana Pacers (5.º)

Philadelphia 76ers (3.º) - Brooklyn Nets (6.º)

Toronto Raptors (2.º) - Orlando Magic (7.º) Conferência Oeste: Golden State Warriors (1.º) - Los Angeles Clippers (8.º)

Houston Rockets (4.º) - Utah Jazz (5.º)

Portland Trail Blazers (3.º) - Oklahoma City Thunder (6.º)

Denver Nuggets (2.º) - San Antonio Spurs (7.º)