Federação institui 14 de Abril como Dia do Cineclube

Vinte e três estruturas de todo o país vão celebrar, a 14 de Abril, o Dia do Cineclube, uma iniciativa instituída pela Federação Portuguesa de Cineclubes (FPCC) e que vai ser comemorada pela primeira vez este ano.

As iniciativas do Dia do Cineclube vão no entanto começar já esta sexta-feira, dia 12, e decorrer até 18 de Abril, com exibição de películas, debates e filmes musicados ao vivo por 23 cineclubes de norte a sul do país e nos Açores, disse à agência Lusa o vice-presidente da FPCC, Carlos Coelho.

O Dia do Cineclube é comemorado este ano pela primeira vez, sendo que a organização quer “fazer transportar a ideia para a Federação Internacional de Cineclubes” de forma a que ele seja celebrado em todo o mundo, sublinhou. A celebração “pretende dar visibilidade a todo um trabalho que é feito pelos cineclubes e, ao mesmo tempo que se mostra a sua importância histórica e actual, quer-se também homenagear o cinema”, referiu Carlos Coelho.

Em todos os 23 cineclubes que aderiram à iniciativa, será lido um texto escrito pela FPCC “sobre o papel dos cineclubes”, sendo que a expectativa é que em edições futuras sejam convidadas pessoas ligadas ao cinema para escrever o texto para a comemoração.

Na iniciativa, haverá espaço para a exibição de filmes de diferentes épocas e géneros, como Um Grito na Noite (1948), de Carlos Porfírio, em Faro; Blade Runner: Perigo Iminente (1982), de Ridley Scott, no Porto; O Vento (1928), de Victor Sjostrom, em Viseu; Todos Sabem (2018), de Asghar Farhadi, em Viana do Castelo; ou Blow Up - História de um Fotógrafo (1966), de Michelangelo Antonioni, em Setúbal, entre outros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o responsável, a data escolhida – 14 de Abril – simboliza o anúncio da fundação do primeiro cineclube a nível mundial, que ocorreu em Paris, em 1907, pelas mãos de Edmond Benoît-Lévy (1858-1929), director da revista Phono-Ciné-Gazette.

Há também “a feliz coincidência” de o dia anterior ser o aniversário do cineclube nacional em actividade há mais tempo, o Cineclube do Porto.

Ainda enquadrado na celebração do Dia do Cineclube, serão anunciados, a 14 de Abril, os filmes nomeados para o Prémio António Loja Neves, iniciativa da FPCC que pretende distinguir o cinema produzido e realizado em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.