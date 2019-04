Uma performance para nos sentarmos à mesa com um homem ocidental

“Criar uma inquietação no público sobre a complexidade do sistema que governa a forma como a comida acaba na nossa mesa” é o objectivo a que Carlos Azeredo Mesquita se propõe a partir desta quinta-feira, no Ateneu Comercial do Porto, com a performance Diet Plan for the Western Man. Um projecto que surgiu da mistura de dois elementos: o interesse pessoal que o criador e intérprete nutre por comida, juntamente com a necessidade que sente de decifrar e discutir tópicos menos conhecidos.

Embora a peça seja descrita como uma conferência-espectáculo sobre alimentos, Carlos ressalva que a componente performativa é residual, com o destaque a ser dado à teoria. “É dito muito texto e o espectáculo é fundamentalmente uma palestra, uma conferência.” A vertente artística provém dos pratos que são apresentados ao público, uma “estratégia” que visa “transmitir informação de forma mais eficaz e criativa”.

Durante a performance, o público é convidado a sentar-se à volta de uma mesa em ziguezague, com quatro “andares” – uma mesa diferente do expectável. Os pratos criados pelo chef Vasco Coelho Santos, do premiado Euskalduna, seguem a mesma linha e passam ao lado do “óbvio”, devido às suas especificidades “bizarras e chocantes”. Estes aspectos cénicos, que servem o propósito da reflexão, não pretendem proporcionar uma experiência gastronómica irrepreensível à audiência. A escolha obedece, aliás, ao critério da complementaridade que se pretende construir entre a narrativa e estes elementos.

O intuito é “desalojar a audiência de uma posição confortável” e portanto desfavorável à reflexão pretendida. Ainda assim, Carlos recusa embarcar em extremismos. “A peça não é um exercício de pedagogia que gera uma situação causa-efeito. Não devem esperar algo cáustico.”

A ideia que deu origem a Diet Plan for the Western Man foi ganhando forma através de vários inputs, nomeadamente o convite da Bienal de Berlim de 2018, cuja principal temática foram as questões coloniais. A este ponto de partida, Carlos juntou os contributos de amigos, com os quais, em conversa, discutiu e aprofundou o tema. Assim se justifica a inclusão do nome de Andrés Sarabina, co-autor do texto, na ficha técnica e artística do espectáculo.

Para além de Andrés, também o chef Vasco Coelho Santos e a coreógrafa Luísa Saraiva integram a equipa. Segundo o criador e intérprete, o contributo dos dois foi “imenso e essencial”. No caso do chef, “a criatividade e a diversão” que imprimiu tanto no processo de escolha dos pratos como na confecção são factores distintivos do projecto. A participação de Luísa Saraiva também foi uma “mais-valia”, nomeadamente ao nível da vertente cénica e performativa, âmbito em que Carlos Azeredo Mesquita não possui tantos conhecimentos – as belas artes são a sua área de especialização.

O feedback recebido na Bienal de Berlim foi “muito positivo”, pelo que as expectativas para a apresentação que ocorre por estes dias (quinta, sexta e sábado: 11, 12 e 13 de Abril), incluída na programação do Teatro Municipal do Porto, são altas. Segundo Carlos Azeredo Mesquita, o público que se deslocar ao Ateneu Comercial pode esperar uma recepção “bizarra”, um cenário “especial” e “chamadas de atenção”. No final, espera que a palavra usada para descrever a sua performance seja “diversão”.

Texto editado por Inês Nadais