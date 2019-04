World Press Photo 2019: são estes os principais premiados

Os migrantes que Donald Trump não quer em solo norte-americano, mesmo que para isso tenha de erguer um muro de quase 17 mil milhões de dólares, foram o grande assunto de 2018 para o júri do prémio World Press Photo, que esta noite, em Amesterdão, declarou como fotografia mais icónica do ano que passou Crying Girl on the Border. A imagem, captada pelo repórter norte-americano John Moore para a Getty Images na localidade fronteiriça de McAllen, no Texas, rapidamente se tornou viral, acabando por chegar à capa da revista Time, que a usou como símbolo da política de tolerância zero da administração norte-americana perante a imigração ilegal.

O tópico repete-se na segunda categoria mais importante deste que é o mais reconhecido prémio de fotojornalismo a nível mundial, a de reportagem do ano, ali declinado numa sequência de quatro imagens que o repórter fotográfico Pieter Ten Hoopen fez na estrada, acompanhando a impressionante caravana de migrantes que em Outubro saiu das Honduras em direcção aos Estados Unidos.

Para o júri do prémio World Press Photo, porém, o ano de 2018 também passou pelo assassínio do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada saudita em Istambul, pela crise humanitária que já provocou a morte de incontáveis crianças no Iémen ou pela luta anti-aborto na Irlanda, como documenta o palmarés desta edição do concurso.