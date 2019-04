Kim Kardashian está a estudar para ser advogada

A empresária e estrela de reality show, Kim Kardashian West, revelou esta quarta-feira à revista Vogue que está a estudar para ser advogada e que pretende fazer o exame à Ordem dos Advogados norte-americana em 2022.

Kim contou à Vogue que no Verão passado, em segredo, começou um programa de estágio com a duração de quatro anos numa firma de advogados em São Francisco, na Califórnia, onde é permitido obter o diploma em Direito sem que seja necessário frequentar um curso universitário.

“Tive de pensar muito sobre isto. Senti que queria defender e lutar pelas pessoas que já pagaram as suas dívidas à sociedade. Sinto que o sistema podia ser tão diferente, e quero lutar para transformar isso”, disse na entrevista.

A entrada da norte-americana na firma de advogados coincide com o momento em que se envolveu na libertação de Alice Johnson, que havia sido condenada a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com tráfico de cocaína. A divulgação pública do caso pela empresária e a intervenção da mesma junto do presidente Donald Trump contribuíram para que a mulher fosse libertada.

Com o canudo em Direito, o mais conhecido membro do clã Kardashian fica mais perto de seguir as pisadas do pai, Robert Kardashian, reconhecido advogado que defendeu o jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de ter matado duas pessoas, uma dela era a sua mulher, em 1995.