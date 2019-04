Harry e Meghan querem privacidade em torno do nascimento do primeiro filho

O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram manter em privado os planos em torno da chegada de seu primeiro filho, avançou esta quinta-feira o Palácio de Buckingham. O bebé, cujo sexo não é conhecido, será o sétimo em linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

“O duque e a duquesa de Sussex estão muito agradecidos pela boa vontade que receberam das pessoas no Reino Unido e em todo o mundo enquanto se preparam para receber o bebé”, afirmam em comunicado divulgado esta quinta-feira. O nascimento deverá acontecer no final de Abril, conforme tem sido noticiado por diferentes meios de comunicação.

“Sua Alteza Real tomou uma decisão pessoal para manter em privado os planos em torno da chegada de bebé”, diz o palácio. “O duque e a duquesa estão ansiosos para partilhar as boas notícias com todos, uma vez que tenham tido a oportunidade de celebrar em privado enquanto família nova”.

Os duques de Sussex têm partilhado nos últimos dias notícias sobre os projectos com os quais estão envolvidos através da sua nova conta de Instagram. Esta quarta-feira, por exemplo, anunciaram o lançamento de uma série documental sobre saúde mental em parceria com a apresentadora norte-americana Oprah. Estará disponível na plataforma para ver filmes, séries e documentários online da Apple, que chega a Portugal no Outono.