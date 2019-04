Sonda israelita pousa na Lua dentro de momentos

Pouco depois das 20h (hora de Lisboa), a sonda israelita Beresheet – palavra hebraica para “génese” – vai pousar na Lua depois de quase dois meses de viagem. Se tudo correr bem, Israel tornar-se-á o quarto país a aterrar no nosso satélite natural. Esta é a primeira missão à Lua financiada por fundos privados.

“A aterragem será extremamente desafiante”, disse à BBC Morris Kahn, presidente da organização SpaceIL, que, juntamente com a empresa Israel Aerospace Industries, construiu esta sonda. “Mas temos bons engenheiros e a sonda respondeu bem às nossas instruções nos últimos dois meses… Estou bastante confiante, mas um pouco nervoso.” A SpaceIL faz uma transmissão em directo da missão a partir das 19h45 (hora de Lisboa).

A Beresheet alunará no Mar da Serenidade, localizado no hemisfério Norte da Lua. “Este sítio tem anomalias magnéticas, o que permitirá que um magnetómetro [aparelho que mede o campo magnético] faça medições para experiências científicas”, refere-se no site da missão israelita.

“Irá observar-se de muito perto o sítio da aterragem, o que ajudará a perceber como as medições magnéticas da Lua se encaixam na sua geologia e geografia, sendo isto muito importante para se compreender como a Lua se formou”, explicou à BBC Monica Grady, professora de ciências espaciais e planetárias da Universidade Aberta do Reino Unido.

Foto Localização do sítio onde a sonda vai alunar Spaceil

A Beresheet partiu em direcção à Lua a 22 de Fevereiro a bordo de um foguetão Falcon 9 da empresa SpaceX (do multimilionário Elon Musk). Durante as últimas sete semanas, a sonda moveu-se em órbitas elípticas à volta da Terra até ser capturada pela gravidade da Lua e ter entrado em órbita do satélite natural da Terra na última semana (a 4 de Abril).

Com isso, Israel passou a integrar o grupo de países que conseguiram entrar em órbita da Lua. Antes, o nosso satélite natural já tinha sido orbitado por sondas de diferentes países: desde os Estados Unidos à China, passando ainda pela Europa (através da Agência Espacial Europeia, constituída por vários países, incluindo Portugal), até ao Japão e Índia.

Parece uma máquina de lavar

Com cerca de um metro e meio de altura, esta sonda tem 585 quilos. Tem as dimensões de uma máquina e lavar. A bordo da sonda vai uma “cápsula do tempo” com ficheiros digitais do tamanho de moedas, desenhos de crianças ou memórias dos sobreviventes do Holocausto.

Esta é a primeira missão à Lua financiada por fundos privados e custou 100 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros). Só o multimilionário israelita Morris Kahn investiu 44 milhões de dólares (cerca de 38,8 milhões de euros) neste projecto e o casal multimilionário Miriam e Sheldon Adelson contribuiu com 24 milhões de dólares (21 milhões de euros).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até agora, a Beresheet percorreu uma viagem de 6,5 milhões de quilómetros. Se conseguir cumprir o seu principal objectivo com sucesso, Israel passará a ser o quarto país a fazer uma alunagem. Antes, este feito tinha sido concretizado pelos Estados Unidos, pela antiga União Soviética e a China, que conseguiu que um veículo espacial aterrasse pela primeira vez no lado oculto do nosso satélite natural no início do ano.

Agora, segundo frisa o jornal norte-americano The New York Times, também a NASA espera enviar equipamentos científicos em módulos espaciais comerciais para a Lua ainda este ano. A Administração de Donald Trump diz que também planeia enviar astronautas para a Lua em 2024. “A NASA ainda não estimou o custo de levar pessoas [à Lua] em tão pouco tempo e alguns membros do Congresso já questionaram o porquê desta correria”, lê-se no The New York Times.

Para este ano, ainda poderemos assistir ao lançamento e à alunagem do veículo espacial indiano Chandrayaan-2. A China também pretende lançar a sonda Chang’e-5 antes do fim do ano.