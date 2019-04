Um ficou na Terra, outro foi para o espaço: o que nos ensinaram os gémeos Kelly sobre a saúde em órbita

Em nome da ciência, dois gémeos astronautas serviram de cobaias para a NASA: um passou um ano no espaço, na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), e o outro ficou em Terra, como controlo da experiência. Três anos depois de Scott Kelly ter regressado a Terra da sua missão de um ano, o estudo completo com as conclusões sobre as consequências no corpo humano de uma longa estadia no espaço é publicado esta sexta-feira, na revista científica Science. É revelado que grande parte dos efeitos negativos da viagem espacial – e eles existem – é revertido depois do regresso a Terra, mas alguns mantêm-se.

