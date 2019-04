SEF deteve três crianças no aeroporto, ministro pede investigação

Menores acompanhados pela mãe ficaram impedidos de sair de centro. Gabinete do ministro da Administração Interna já pediu esclarecimentos ao SEF e inquérito à IGAI. Convenções dizem que as crianças nos postos de fronteira “devem ser imediatamente libertadas e encaminhadas para soluções de acolhimento idóneas” com as suas famílias.