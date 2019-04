Procuradora do caso dos Comandos constituída arguida

A procuradora do Ministério Público (MP) Cândida Vilar, que liderou o inquérito-crime às mortes nos Comandos, foi constituída arguida no âmbito de uma queixa-crime apresentada no MP junto do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL). A queixa foi enviada por um dos militares que está a ser julgado no caso dos Comandos. Acusa-a a de prevaricação, considerando que as detenções que ordenou de arguidos no caso foram “ilegais”.

