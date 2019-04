GNR apreendeu 262 doses de droga em fiscalizações a autocarros de finalistas

Entre 5 e 8 de Abril, a GNR fiscalizou 191 autocarros que rumavam a Espanha com finalistas do ensino secundário. A iniciativa, no âmbito da Operação Spring Break, culminou com o registo de 35 contra-ordenações de âmbito rodoviário e a apreensão de 262 doses de droga, fez saber esta força de segurança em comunicado esta quarta-feira.

Os militares da GNR realizaram acções de fiscalização em três pontos junto à fronteira: Portalegre (Caia); Guarda (Vilar Formoso); Algarve (Vila Real de Santo António). O objectivo: “detectar a prática de ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, assim como verificar o estado e as condições dos veículos, utilizados no transporte dos alunos, fiscalizando ainda os respectivos condutores”.

Os militares dos comandos territoriais da GNR tiveram o “apoio da valência de investigação criminal e de binómios cinotécnicos [cães] de detecção de droga”. As acções foram coordenadas com a Guardia Civil espanhola.

A 3.ª e última fase da operação começou no sábado (6 de Abril) e só termina a 21 de Abril. Durante este período vão ser realizadas “acções de fiscalização em estabelecimentos comerciais, no âmbito da venda de bebidas alcoólicas a menores e consumo de produtos estupefacientes”.

A iniciativa arrancou a 1 de Abril com a realização de 287 acções de sensibilização que abrangeram 9 mil estudantes do 9.º e do 12.º ano sobre “os comportamentos de risco associados a estas viagens”.