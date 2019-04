Como produzimos alimentos? “Países vão ter de fazer escolhas políticas”

Corinna Hawkes é directora do Center for Food Policy da Universidade de Londres e uma dos autores do relatório Ligando sistemas alimentares para benefícios mútuos: como combinar a saúde alimentar com os objectivos de política económica e ambiental?, encomendado pela presidência austríaca da União Europeia. Está em Portugal para participar, nesta quarta-feira, no Capitólio, em Lisboa, na Conferência Portugal Saudável, uma iniciativa da Missão Continente para debater o futuro de sistemas alimentares sustentáveis.

