PSD acusa ministra da Justiça de negociar o próprio salário

O vice-presidente do PSD, David Justino, acusou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, de estar a “negociar quanto vai receber [de salário] quando sair do Governo”. A acusação foi lançada esta quarta-feira na TSF, no programa Almoços Grátis, no qual David Justino faz um frente-a-frente com o líder da bancada socialista Carlos César.

“Quem fez a negociação com a associação sindical dos juízes para que esta proposta tivesse seguimento foi a senhora ministra da justiça, sabendo eu que, à data e desde de 2016, é juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, não estando a exercer porque está no Governo. Como é que alguém vai chegar a acordo com a associação sindical de juízes tendo interesse próprio, ou seja, a ser a ministra que esteve a negociar quanto vai receber quando sair do Governo, qual vai ser o seu ordenado quando integrar os quadros do STJ”, disse Davis Justino.

O vice-presidente do PSD referia-se ao acordo entre a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Governo que retirou o tecto salarial aos juízes dos tribunais superiores.

David Justino questionou-se ainda sobre “como é que o próprio primeiro-ministro a admitir que há funções no Estado que podem ser mais bem remuneradas que a sua própria função”.

Carlos César mostrou-se incrédulo com o que estava a ouvir e lembrou que Rui Rio defendeu que “ninguém deve ganhar mais do que o primeiro-ministro e que o Presidente da República, “tirando o chefe de gabinete dele na Câmara do Porto”. O líder da bancada socialista rematou: “O banho ético do dr. Rui Rio tem sido um banho de hipocrisia”.