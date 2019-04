PS admite que Portugal está a crescer menos mas não é motivo para pedir desculpa

A deputada socialista Margarida Marques admitiu nesta quarta-feira que Portugal está a crescer menos do que o previsto mas argumentou que “há muitas incertezas internacionais que pairam no ar”. E não vê qualquer razão, como sugeriu o PSD, para “pedir desculpa” aos portugueses; pelo contrário, atira que quem esse pedido de desculpas ao país é a direita pela política de austeridade, pela forma como deixou o sistema financeiro e pela instabilidade que criou entre os portugueses e nas instituições europeias.

Numa declaração política no plenário, a também candidata ao Parlamento Europeu, não se cansou de referir números para demonstrar que Portugal está a crescer menos do que o previsto, sim, mas ainda assim é das quebras “menos pronunciadas” na zona euro e na União Europeia – com excepção da Grécia. A previsão do FMI para Portugal é agora de um crescimento de 1,7% em 2019, menos uma décima do que se previa. Apesar de tudo, Margarida Marques conclui que o país “está mais bem preparado para as adversidades e para as incertezas que o mundo atravessa”.

A deputada lembrou que o FMI “já tinha alertado que 70% do mundo está a abrandar”, citou as “tensões comerciais” que envolvem os EUA e a China, as incertezas da saída desordenada do Reino Unido da União Europeia e os riscos dos populismos.

O social-democrata António Leitão Amaro quis que Margarida Marques pedisse desculpa por o Governo ter “desaproveitado uma das melhores conjunturas internacionais das últimas décadas e deixar que o país ficasse para trás”, citando a “confissão” de Mário Centeno que afinal este executivo “não acabou com a austeridade”. “Diziam que iam virar a página da austeridade mas viraram para uma página pior, com a maior carga fiscal e os piores serviços públicos. Ficaram a dormir à sombra das reformas do Governo anterior”, acusou Leitão Amaro.

Diziam que iam virar a página da austeridade mas viraram para uma página pior, com a maior carga fiscal e os piores serviços públicos. Ficaram a dormir à sombra das reformas do Governo anterior António Leitão Amaro, deputado do PSD

A deputada do PS recomendou que o PSD “vá ver as declarações “originais de Centeno em inglês. “Pedir desculpas? Isso devem os senhores fazer aos portugueses pela vossa política de austeridade, pela forma como deixaram o sistema financeiro, pela ameaça sistemática e instabilidade que criaram nos portugueses e instituições europeias. Não é o PS que tem que pedir desculpa.”

A bloquista Isabel Pires quis que o PS “diga ao que vem” e perguntou a Margarida Marques se vai manter o acordo de princípio com o PSD sobre as prioridades da União Europeia que “retira fundos à coesão para dar ao militarismo” ou se vai “rejeitar o Tratado Orçamental”. Margarida Marques veio em socorro do Governo – que integrou como secretária de Estado dos Assuntos Europeus – defendendo que o executivo não se deixou subjugar a Bruxelas em alguns assuntos, como o do aumento do salário mínimo, que foi aumentado todos os anos ao contrário da recomendação da Comissão Europeia.

O comunista Paulo Sá lembrou que o crescimento económico também depende de factores internos como o investimento público, que no caso de Portugal tem sido “escasso e insuficiente, de apenas 2% do PIB, quando devia ser de pelo menos 5% para garantir um crescimento sustentado e robusto”.

O deputado criticou a opção do Governo pela redução acelerada do défice que “roubou” ao investimento dois milhões de euros e quis saber se esta preocupação socialista com o crescimento económico significa que o seu Governo prevê aumentar o investimento público. Margarida Marques respondeu com o aumento do investimento entre 2016 e 2018 em 25%, mas disse que é preciso compatibilizá-lo com as “boas contas públicas” pelas quais o Governo se tem pautado. E deu como exemplo que a redução do custo da dívida permitiu aumentar o investimento na educação e na saúde.

Pedir desculpas? Isso devem os senhores fazer aos portugueses pela vossa política de austeridade, pela forma como deixaram o sistema financeiro, pela ameaça sistemática e instabilidade que criaram nos portugueses e instituições europeias. Não é o PS que tem que pedir desculpa. Margarida Marques, deputada do PS

Ao centrista Filipe Anacoreta Correia, que criticou o “poucochinho” do crescimento e o facto de Portugal não se ter preparado a tempo para enfrentar o Brexit, a deputada respondeu com números de projectos de investimento que Portugal conseguiu mobilizar no Reino Unido e que vieram para Portugal - 22 projectos para criar 22 empresas que representarão 1400 novos postos de trabalho.

Desigualdades “chocantes”

O BE voltou a interpelar todas as bancadas, em especial, a do PS sobre a desigualdade salarial entre os gestores de topo e os trabalhadores das empresas, que chegam a ser “chocantes”, mas os socialistas não se comprometeram com nenhuma medida.

Na declaração política da bancada bloquista, José Soeiro chamou a atenção para vários casos – noticiados nos últimos dias – de presidentes executivos das maiores empresas “que ganham, em média, um milhão de euros e no geral têm um salário que é 52 vezes acima dos salários dos trabalhadores da mesma empresa”. Deu o exemplo da Sonae e da Jerónimo Martins. Relativamente à dona dos hipermercados Continente e do jornal PÚBLICO, o deputado referiu que Paulo Azevedo “ganhou num ano o que um funcionário com salário médio recebe ao fim de 37 anos de trabalho”. No caso da empresa dona do Pingo Doce, um trabalhador do grupo “tem de trabalhar 140 anos para ganhar num ano o que ganha o gestor da empresa”. Desigualdades que são “graves e ofensivas” e que se agravaram mesmo durante o período da crise.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O BE defende que o Parlamento deve adoptar medidas para combater esta disparidade salarial e já avançou com propostas que foram chumbadas pelo PS em Setembro do ano passado. Já no início deste ano, os socialistas aprovaram, entretanto, uma resolução que recomenda ao Governo que defina um mecanismo de limitação proporcional da disparidade salarial, depois de consultados os parceiros sociais. José Soeiro queixa-se de que o Governo nada fez e esse é o motivo que leva a bancada a relançar o debate.

Em resposta ao desafio, a socialista Wanda Guimarães disse acompanhar a posição do BE, mas considerou que a proposta do BE, discutida em Setembro, “não é o caminho mais ponderado”. A deputada questionou o bloquista sobre se a “devolução de rendimentos” não tem atenuado estas “disparidades salariais”, mas José Soeiro lamentou que o PS só se ficasse pelas intenções.

A direita, a deputada social-democrata Clara Marques Mendes remeteu a questão para a concertação social, enquanto o CDS acusou o BE de querer ser “dono da economia e das empresas”.