Ricos rabanetes

Há mais uma coisa que inexplicavelmente nunca se encontra num restaurante: rabanetes (a outra eram os agriões).

Esta semana comemos os dois rabanetes mais deliciosos das nossas vidas. Como eram grandes, cortámos às fatias fininhas e, mesmo assim, ficaram estaladiços.

A Maria João juntou-os a uma salada de tomate, abacate e cebolas novas e percebi que há poucas saladas que não ganhavam crocância e sabor com uns rabanetes.

Até aqui eu comia rabanetes inteiros, temperando-os com sal e pimenta à medida que os comia. Às vezes são tão picantes que quase não se querem comer. Também os há com pouco sabor, aguados — mas são refrescantes e agradavelmente ruidosos na mesma.

Começámos a fazer combinações diferentes com as saladas em cima da mesa. Fizemos uma muito crocante com rabanetes, cenoura ralada, pepino e cebola nova.

Os franceses têm um hábito delicioso de comer vegetais crus — crudités — antes da refeição. Costuma haver um molho em que se mergulham os pedacinhos de aipo, cenoura, pepino, tomate, o que se quiser. É aqui que brilham os rabanetes.

Claro que não é higiénico partilhar molhos, se as pessoas não podem ou não querem comer os pedaços de uma só vez. Mas arranja-se uma tijelinha para cada pessoa.

Nos mercados vê-se uma riqueza variadíssima de vegetais e frutas que só chega aos restaurantes drasticamente censurada.

Porque não seguir o exemplo dos vegan e abrir o leque? Quando as saladas são variadas e boas e também há grão e feijão-frade com coentros ou salsa, é o peixe que faz de acompanhamento. Ou não.

