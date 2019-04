Ele opina

Disse-o há anos no auge da arrogância: “Temos de esperar que eles morram” referindo-se, segundo ele, ao “excesso” de funcionários públicos que, também segundo ele, impediam uma governação equilibrada: “menos Estado e melhor Estado”.

Claro que o homem tem todo o direito de dizer o que pensa, mas poupe-nos. Às segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos podia dedicar-se a ler e a contar os Cantos dos Lusíadas. Todos nós ganhávamos. Os portugueses não são aquilo que ele julga e no fundo considera ainda como seus atentos alunos. Temos mesmo esperar que ele morra?

O saudoso Peter Sellers no filme mr. Chance, jardineiro e analfabeto “obtemperava” sobre tudo e todos e chegou ao mais alto cargo na administração do seu imaginário país vem sempre à minha memória sempre que este pensa alto e teoriza.

João Eduardo Coutinho Duarte, Lisboa

O “pântano"

António Costa, um sobrevivente do período socrático, flutua constantemente sobre terreno estranho, um mundo obscuro de compadrios, cunhas, favores para amizades antigas ou colegas de curso, um pântano intrincado e certamente obsceno. O sorriso permanente do primeiro-ministro é eloquente, traduzindo o à-vontade e arrogância de quem se julga seguro no poder, ignorando regiamente os avisos e críticas dos adversários. Este clã familiar a que pomposamente conhecemos como governo passeia-se entre gabinetes ministeriais ou nas próprias residências consultando os dossiers em conjunto com os pais, filhas e maridos numa intimidade extravagante, potencialmente nociva para o interesse do Estado. Esta república, travestida de monarquia provinciana, é um caso único e nada consentâneo com o mundo moderno.

José Alberto Mesquita, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A lucidez e o bom senso de Santana Castilho

Quem teve a oportunidade de ler o artigo de Santana Castillho (S.C.) intitulado “Todos ao pedal” não pôde ficar indiferente e não pôde deixar de se regozijar, constatando como uma pessoa lúcida e com bom senso desmontou, com algum humor e esprit de finesse, a teia peganhenta urdida pelo Ministério da Educação (ME) para implementar a esquizofrénica “Escola A Tempo Inteiro” que desemboca “numa concepção de Estado totalitário”, como muito bem afirmou S.C. Na verdade, este ensandecido e burocrático ME trata os jovens – e cito S.C. – “como gansos reservados à produção de foie grais”. O currículo do ensino obrigatório é, sem dúvida, um “vazadouro” de tudo e mais alguma coisa para martírio dos jovens e desespero dos professores. O problema é que as “aprendizagens que devem ser feitas na família ou na sociedade e não na escola”, como afirma, e bem, não são feitas porque o conceito de família, infelizmente, está a esboroar-se e vivemos numa sociedade degenerada, amoral sem princípios e valores estruturantes. Depois, pensa-se que a escola colmata estas carências. Não colmata porque a escola é o reflexo da sociedade em que vivemos. (...) É altura do ministério marcar consulta de psiquiatria para ver se acalma.

António Cândido Miguéis, Vila Real