Netanyahu a caminho de um quinto mandato no Governo de Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverá assegurar um quinto mandato na chefia do Governo de Israel na sequência das eleições de terça-feira, apesar de os resultados finais terem adiado essa certeza por várias horas.

Com 97% dos votos contados, nem Netanyahu nem o seu rival, Benny Gantz, obtiveram um resultado suficiente para governar em maioria, segundo os três principais canais israelitas. Mas o líder do Likud está em muito melhor posição para formar Governo com outros partidos da direita que o apoiaram nestas eleições.

As eleições de terça-feira eram vistas em Israel como uma espécie de referendo sobre o carácter de Benjamin Netanyahu e sobre a sua resposta às alegações de corrupção. O primeiro-ministro enfrenta possíveis acusações em três casos de corrupção, em que garante não estar envolvido.

O Likud de Netanyahu e o novo partido centrista Aliança Azul e Branca, de Gantz, conquistaram 35 lugares cada, segundo o site do Knesset (Parlamento israelita) e os canais de televisão do país. A confirmar-se este resultado, o Likud ganha cinco lugares.

“É uma vitória colossal”, disse Netanyahu aos seus apoiantes num discurso, ao fim da noite de terça-feira, na sede do Likud.

A publicação dos resultados finais é esperada para sexta-feira, mas os resultados provisórios mostram que 65 dos 120 lugares do Knesset vão para o bloco de partidos da direita liderado por Netanyahu – contra um total de 55 lugares para os partidos do centro-esquerda.

Se a sua vitória for confirmada, Benjamin Netanyahu ficará na história do Estado de Israel como o primeiro-ministro que mais tempo ficou no cargo.

No poder desde 2009, e tendo liderado o país num total de 13 anos incluindo o seu primeiro mandato na década de 1990, Netanyahu tem vindo a lutar pela sua sobrevivência política, por causa das suspeitas de corrupção.

O seu rival Benny Gantz, um antigo general de 59 anos, também reclamou vitória na noite de terça-feira, apontando para uma sondagem à boca das urnas que mostrava o seu partido à frente do Likud em número de lugares no Knesset.

“Nós somos os vencedores”, disse Gantz. “Queremos agradecer a Benjamin Netanyahu o seu serviço à nação.”