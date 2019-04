Líderes europeus concordam adiar a data do “Brexit” até 31 de Outubro

A meio caminho entre uma extensão curta e uma extensão longa, os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia acertaram um prolongamento do prazo para as negociações do “Brexit” até ao próximo dia 31 de Outubro.

A proposta de compromisso, alcançada depois mais de quatro horas de discussão, inclui também um ponto de situação no mês de Junho, para aferir do avanço do processo político para a ratificação do acordo de saída no Parlamento de Londres.

Depois de vencido o impasse a 27, resta saber se esta proposta é admissível para o Reino Unido. A primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha pedido um adiamento do prazo apenas até 30 de Junho.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou numa mensagem publicada no Twitter o acordo entre os 27. “Vou encontrar-me agora com Theresa May para obter o seu acordo”, informou.

Tal como aconteceu no último Conselho Europeu, a 21 de Março, quando os líderes lhe ofereceram uma data alternativa à sua, a líder conservadora não deverá levantar objecções, até porque o risco é que então entre em cena a única outra alternativa: a saída abrupta do Reino Unido já nesta sexta-feira.

A solução da UE parece responder às questões que foram levantadas pelos líderes de vários países sobre os “inconvenientes” de uma extensão longa, nomeadamente o prolongamento da incerteza e indefinição política, e o possível impacto no normal funcionamento das instituições europeias. Essa era a principal preocupação da França, e que justificou a posição de força de Emmanuel Macron durante longas horas.

À partida, os 27 tinham advertido que qualquer adiamento que se sobrepusesse à data das eleições para o Parlamento Europeu obrigaria o Reino Unido a participar na votação. Theresa May tinha inicialmente rejeitado essa possibilidade, mas na carta ao Conselho Europeu em que pediu a extensão do prazo informou que já tinha posto em marcha todos os procedimentos internos para a organização da eleição.

Com esta nova data, o Reino Unido já estará -- teoricamente -- fora da UE a 1 de Novembro, data da entrada em funções do próximo executivo comunitário. Assim, Londres não terá uma palavra decisiva na escolha do próximo presidente da Comissão Europeia (o mandato de Jean-Claude Juncker termina a 31 de Outubro), ainda que a breve passagem pelo Parlamento Europeu dos eurodeputados que vierem a ser eleitos no Reino Unido possa vir a influenciar os cálculos ao alterar o equilíbrio de forças entre os principais grupos políticos.