Governo estuda Internet nas cabines telefónicas

O Governo decidiu pôr fim ao serviço universal de telefone fixo quando terminar o actual contrato com a Nos, em Junho. Contudo, prorrogou o actual contrato com a Meo para o serviço público de cabines telefónicas e pediu à Anacom que estude um novo modelo para este serviço. No futuro, a “oferta de postos públicos de nova geração” pode passar pelos chamados hotspots, os pontos de acesso à Internet sem fios.

