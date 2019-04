Regresso de Ronaldo aos golos não bastou para a Juventus vencer

Cristiano Ronaldo regressou, após algumas semanas de ausência no seguimento da lesão sofrida ao serviço da selecção portuguesa, e fê-lo com um golo. Mas isso não bastou para a Juventus vencer o Ajax na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões (1-1).

Em Amesterdão, os italianos estiveram em vantagem, mas os holandeses controlaram a partida durante largos períodos e podiam ter consumado a reviravolta no marcador se fossem mais eficazes.

Apesar da superioridade do Ajax, seria a Juventus a adiantar-se no marcador no único remate enquadrado com a baliza adversária na primeira parte. Foi um golo construído pelos dois portugueses dos “bianconeri”, mesmo antes do intervalo: Cristiano Ronaldo correspondeu ao passe de João Cancelo e desferiu um cabeceamento sem hipóteses para Onana. Completava-se um círculo, com o 125.º golo do internacional português na Liga dos Campeões a surgir no exacto dia em que passaram 12 anos sobre a sua estreia a marcar na principal competição europeia.

Mas o Ajax não se rendeu. E, logo no início do segundo tempo, restabeleceu a igualdade. O pontapé de saída pertenceu aos holandeses e, em sete passes, a bola chegou ao fundo da baliza da Juventus. Pelo meio, um erro de João Cancelo permitiu a David Neres avançar pelo lado esquerdo e disparar para o 1-1.

Apesar do assédio intenso à área italiana, o Ajax não conseguiria consumar a reviravolta no marcador. E, na recta final da partida, até foi a Juventus a estar muito perto do golo: Douglas Costa avançou pelo lado esquerdo e atirou ao poste da baliza de Onana (85’).

Na outra partida da noite, um golo de Luis Suárez com a “ajuda” de Luke Shaw deu o triunfo ao Barcelona no terreno do Manchester United. O lance que decidiu a partida em Old Trafford aconteceu aos 12’: Busquets descobriu Messi e o argentino colocou em Suárez, cujo cabeceamento ainda sofreu um desvio em Luke Shaw. O golo foi inicialmente anulado por fora de jogo, assinalado pelo árbitro auxiliar, mas o videoárbitro corrigiu a decisão – e a UEFA viria a atribuir a Shaw, na própria baliza.