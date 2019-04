Pablo Carreño Busta é o segundo wild card do Estoril Open

O tenista espanhol Pablo Carreño Busta, vencedor do Estoril Open em 2017, é o segundo wild card escolhido para disputar a quinta edição do torneio, que vai decorrer entre 27 de Abril e 5 de Maio, anunciou esta terça-feira a organização. O português Pedro Sousa foi o primeiro convidado ao quadro principal da prova.

Depois de um primeiro convite entregue ao português Pedro Sousa, foi a vez de Busta, finalista vencido em 2016, ser agraciado com um wild card para o quadro principal do ATP 250 português, juntando-se, entre outros, ao sul-africano Kevin Anderson, o grego Stefanos Tsitsipas, ao francês Gael Monfils, ao italiano Fábio Fgnini e ao português João Sousa, que vai defender o título conquistado no ano passado.

“Jogar no Estoril Open é sempre um prazer e sempre me senti acarinhado tanto pela organização como pelo público. Tem sido um torneio muito importante na minha carreira. Foi em Portugal que consegui o meu primeiro título ATP em terra batida e sempre consegui bons resultados”, admitiu o 28.º colocado do ranking mundial, numa mensagem enviada à organização, na qual agradece “a oportunidade de jogar após ter estado lesionado durante mais de dois meses”.

O director do torneio, João Zilhão, justificou a entrega do segundo convite - dos três que dispõe para o quadro principal -, com o palmarés do espanhol nos courts de terra batida do Estoril, único evento português do ATP Tour que se realiza em Portugal. “Devido a lesões recentes, tinha planificado uma temporada de terra batida diferente e não se inscreveu na data limite – mas repensou a sua programação e solicitou um wild card. Não podíamos ser insensíveis ao seu apelo. Ele sempre foi de uma entrega total e a sua qualidade é inquestionável”, acrescentou.

“É o tenista com melhores resultados na ainda curta história do Estoril Open. Acho que todos aqueles que presenciaram o momento do seu triunfo em 2017 perceberam o quanto significou para ele a conquista do título no Clube de Ténis do Estoril, depois de ter atingido as meias-finais em 2015 e perdido numa equilibrada final em 2016”, recordou o director da prova. Natural de Gijon, em Espanha, Pablo Carreño Busta já venceu três competições ATP em seis finais que alcançou. Antes de regressar ao Estoril, vai voltar a jogar em terra batida no Monte Carlo Masters, na próxima semana.