Primeiro golo de Cristiano Ronaldo na Champions foi marcado há 12 anos

Foi há exactamente 12 anos que Cristiano Ronaldo assinou pela primeira vez o nome na folha de marcadores da Liga dos Campeões. Desde então, o avançado celebrou por 124 vezes, numa prova onde bateu praticamente todos os recordes individuais. Actualmente é o jogador com mais golos na história da competição, o único a marcar em três finais, a marcar nos seis jogos da fase de grupos, a marcar em 11 jogos consecutivos da Liga dos Campeões e mais uma série de marcas que podem ser constatadas aqui.

A 12 de Abril de 2007, em Old Trafford, diante da Roma, Cristiano Ronaldo marcou o quarto golo da goleada do Manchester United sobre os italianos, por 7-1. A este golo, marcado aos 44 minutos, somou-se outro aos 49’, que constituiu o primeiro bis do português nas competições europeias. Também neste capítulo o avançado mostra a sua força: Cristiano Ronaldo é, a par de Lionel Messi, o jogador com mais hat-tricks na competição milionária. Ambos os jogadores registaram oito partidas onde marcaram por três ou mais vezes.

Esta quarta-feira, mais de uma década após o primeiro golo e após ter sofrido uma lesão ao serviço da selecção, Cristiano Ronaldo volta à liga milionária. Ajax e Juventus medirão forças, em Amesterdão, por uma vaga para as meias-finais da competição. O internacional português quer chegar o mais longe possível na primeira época em Itália, depois de ter vencido a competição, na época transacta, pelo Real Madrid.

Foto Cristiano Ronaldo conquistou a Bota de Ouro relativa à época 2007-08 TOBY MELVILLE / REUTERS

Ao longo da carreira, levantou por cinco vezes a “orelhuda”. Quatro vezes pelo Real Madrid, uma pelo Manchester United. Foi o primeiro jogador a fazê-lo. Este ano, todas as atenções estão focadas no sexto título da Liga dos Campeões.