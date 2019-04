Francisco J. Marques em tribunal: “O Benfica fazia espionagem aos concorrentes e aos árbitros”

O FC Porto não analisou os dados sensíveis ao Benfica contidos nos e-mails do clube da Luz. A garantia foi dada por Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, réu no processo em que os “encarnados” pedem uma indemnização de 17,7 milhões de euros por danos causados pela revelação dos e-mails privados. As alegações finais serão apresentadas por escrito e o juiz terá até ao dia 20 de Maio para ditar a sentença.

Para provar que a única motivação nas revelações feitas foi o interesse público, Francisco J. Marques garantiu ter deixado de fora muitos dos detalhes pessoais das pessoas envolvidas nos e-mails, especialmente do mundo da arbitragem. Um dos e-mails recebidos, afirma, continha uma lista com as alegadas amantes de alguns dos árbitros do principal escalão. “Estamos aqui sentados porque o Benfica acha que o FC Porto fazia espionagem. O Benfica fazia espionagem aos concorrentes e aos árbitros”, ironiza.

Como ficheiros anexos aos e-mails recebidos pelos portistas, seguiam vários documentos que detalhavam metodologias de treino das camadas jovens dos “encarnados”. Francisco J. Marques, porém, garantiu que essa informação não foi usada em benefício dos “dragões”, por não ter dados que levantassem a suspeita de actividades ilícitas.

“O meu comportamento [perante os ficheiros] foi puramente jornalístico. O que está aqui [nesses e-mails ​com informações tácticas] é, quanto muito, a estratégia dos juvenis. Não era isso que procurávamos. Procurávamos as tramóias do Benfica. Os esquemas de marcação não eram tramóia. Não nos interessava nada. O Diogo [Faria] tê-los-á visto e disse que não eram relevantes”, afirmou Francisco J. Marques em tribunal.

O director de comunicação do FC Porto é um dos réus neste processo cível e foi chamado pela equipa de defesa dos “dragões” no passado dia 28 de Março, mas apenas conseguiu ser ouvido esta quarta-feira. Garante ter recebido os primeiros e-mails em Abril de 2017, num restaurante, no endereço institucional. Depois de confirmar a veracidade dos mesmos, criou um endereço registado na plataforma tutanota, que encripta o conteúdo dos mesmos e aumenta a segurança da informação partilhada.

Foto Diogo Faria já tinha explicado como tinham chegado os e-mails ao FC Porto NELSON GARRIDO

“Recebi o primeiro e-mail em Abril de 2017. Estava num almoço e vi no telemóvel um e-mail com aquilo que viria a ficar conhecido como ‘a cartilha’. Esta correspondência foi enviada para o meu endereço do FC Porto. Passados dois, três dias criei um e-mail no tutanova”. Foi comprado um computador da Apple para analisar o conteúdo dos e-mails porque, garante, alguns dos ficheiros apenas conseguiriam ser abertos naquela marca de computador. E corrobora o testemunho de Diogo Faria quando diz que apenas eles tiveram acesso aos e-mails.

“Disse-lhe para entregar os e-mails à polícia”

O director de comunicação dos “dragões” negou qualquer conhecimento da identidade da pessoa responsável pelo roubo de informação aos “encarnados”, acrescentando, ainda, que tentou que a fonte anónima enviasse os e-mails à polícia. Francisco J. Marques afirmou, ainda, que foi a própria Polícia Judiciária a entrar em contacto com ele para que a força policial pudesse analisar a informação contida na correspondência electrónica.

“A primeira entrega de e-mails à polícia foi em Junho de 2017. Há uma pessoa da PJ que me liga a dizer que precisava de falar comigo. Nesse encontro disse-me que queria [os e-mails]. Foram ao Dragão Caixa buscá-los. Continuei a receber e-mails e comprometi-me a avisá-los quando isso acontecesse. A segunda entrega foi feita ao lado da prisão de Caxias. Depois houve uma terceira entrega realizada num serviço semelhante ao ‘we transfer’, criado pela própria polícia”, relembrou.

Diogo Faria esteve em Budapeste

No dia 29 de Março, já Diogo Faria tinha sido ouvido no Tribunal Cível do Porto. O membro de comunicação dos “dragões” — e comentador no programa onde eram revelados os e-mails — afirmou ter sido uma das duas pessoas da estrutura do clube com acesso à correspondência electrónica do Benfica. Os ficheiros estavam armazenados num computador sem acesso à rede interna do clube, numa sala onde o acesso seria apenas permitido a Francisco J. Marques e a Diogo Faria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sei que o Francisco J. Marques recebia a correspondência electrónica por e-mail, enviada do endereço ‘[email protected]’. O nosso objectivo era analisar as caixas de correio para ver se existiria informação do interesse público e confirmar as suspeitas que já existiam no futebol português”, afirmou.

Questionado sobre uma possível ligação a Rui Pinto, Diogo Faria confirmou ter sido colega de faculdade dele, mas negou qualquer contacto com o denunciante do Football Leaks desde 2013, altura em que deixou de frequentar a faculdade diariamente. Na passada semana soube-se que o comentador tinha visitado Budapeste em Novembro. No Twitter, Diogo Faria garantiu que a viagem tinha sido feita com a companhia da namorada, exclusivamente em lazer, acrescentando que não escondeu o destino da viagem. “Cheguei a ponderar não realizar a viagem, para não dar azo a falatório escusado. Mas fui, por motivos muito simples: não iria lá fazer nada de mal e/ou que tivesse de esconder. Não escondi a viagem de ninguém. Durante os três dias em que estive em Budapeste não vi o Rui Pinto nem tive qualquer contacto com ele, mantendo-se que não o vejo, pelo menos, desde 2013”, justificou.