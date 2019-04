Eintracht considera que o Benfica “é ligeiramente favorito”

O treinador do Eintracht Frankfurt assegurou nesta quarta-feira que a sua equipa está muito motivada para o desafio da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Benfica, deixando claro que vai tentar condicionar ao máximo os “encarnados”.

O técnico austríaco Adi Hutter, de 49 anos, que fez a antevisão à partida de quinta-feira, no Estádio da Luz, ao lado do português Gonçalo Paciência, referiu também que as “águias” têm um ligeiro favoritismo por jogarem em casa e falou do ponta de lança emprestado pelo Benfica, o sérvio Luka Jovic.

“Estamos muito motivados e contentes por estar nos quartos-de-final e por jogar contra este grande Benfica. É um duelo que opõe duas equipas com futebol de ataque, o Benfica é ligeiramente favorito por jogar em casa, mas olhamos para eles olhos nos olhos. Temos um sonho e precisamos de jogar no máximo”, afirmou o treinador austríaco.

Desafiado a revelar a estratégia a adoptar no Estádio da Luz, Hutter relevou que o plano passa por tentar marcar um ou dois golos e pressionar alto sempre que perderem a bola.

“Não queremos dar muito espaço ao Benfica. Temos que fazer pressão na perda da bola e marcar um ou dois golos é o plano. É preciso defender bem e procurar o equilíbrio para atacar com coragem e acutilância. Devemos saber escolher os momentos certos para perturbar o Benfica no seu meio-campo”, explicou.

Adi Hutter salientou ainda que os avançados João Félix e Seferovic são jogadores “perigosos” e que o Eintracht também tem de ter atenção às bolas paradas.

Por fim, comentou a boa época do avançado Luka Jovic - emprestado pelo Benfica ao clube alemão -, que contabiliza 24 golos em 38 jogos até ao momento.

“Recebi um jogador que sabia marcar golos. Aqui [no Benfica] não teve tanta sorte, não sei dizer porquê. Gosto de o ter connosco e está muito desejoso de jogar amanhã, garanto-vos”, concluiu.

O embate entre o Benfica e o Eintracht Frankfurt realiza-se nesta quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.