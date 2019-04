Os zombies de Jim Jarmusch vão abrir Cannes

A 14 de Maio, Tilda Swinton, Bill Murray, Adam Driver e Chloë Sevigny vão combater zombies na abertura da 72ª edição do Festival de Cannes. The Dead don't die, a nova comédia de Jim Jarmusch, ícone do cinema independente norte-americano, vai ser o filme de arranque festival. O anúncio oficial da programação final desta edição de Cannes só será anunciada a 18 deste mês, mas a revista Variety já deu a notícia.

Zombies e Jim Jarmusch pode parecer uma combinação estranha, mas há que lembrar que, em 2013, o realizador assinou Só os Amantes Sobrevivem, um idiossincrásico filme de vampiros com Tilda Swinton e Tom Hiddleston que é completamente Jarmusch.

O trailer de The Dead Don't Die, que lida com um ataque de zombies na pequena e pacata cidade de Centerville e conta também com nomes recorrentes na obra do realizador, como Steve Buscemi, Iggy Pop ou Tom Waits, bem como Danny Glover, Selena Gomez ou Rosie Perez, saiu no passado dia 1. A julgar por essas imagens, tem um tom bem menos sério do que Só os Amantes Sobrevivem.

A edição deste ano do Festival de Cannes, que decorre de 14 a 25 de Maio, terá o mexicano Alejandro González Iñárritu como presidente do júri. John Carpenter será homenageado como vencedor do prémio de carreira Le Carrosse d’Or. Esperam-se na competição filmes como Era uma vez...em Hollywood de Quentin Tarantino, The Laundromat, de Steven Soderbergh ou Parasite, de Bong Joon-ho.