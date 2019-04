Harry, Meghan e Oprah juntos para uma série sobre saúde mental na Apple

Harry e Meghan anunciaram nesta quarta-feira o lançamento de uma série documental “dinâmica” sobre saúde mental, em parceria com Oprah Winfrey — que esteve presente no casamento dos duques de Sussex, em Maio de 2018. O programa vai centrar-se na doença e saúde mental, com o objectivo de “inspirar os espectadores a ter uma conversa honesta sobre os desafios que todos enfrentamos”.

Segundo o anúncio feito na conta de Instagram que os duques de Sussex lançaram recentemente, a série vai partilhar histórias que ilustram “o espírito do ser humano a dar luta, a partir dos lugares mais obscuros”. E quer ajudar a compreendermo-nos melhor a nós e aos outros.

Já em Junho passado, a Apple tinha anunciado que Oprah iria juntar-se à marca com o objectivo de criar programação original. A produtora, apresentadora e actriz norte-americana esteve em palco na apresentação da plataforma para ver filmes, séries e documentários online da Apple, ao lado de outras figuras como Steve Carrell, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. O Apple TV+ chegará a Portugal no Outono e vai emitir conteúdo original.

A saúde mental é um tema sobre o qual os membros mais novos da realeza britânica se têm debruçado nos últimos anos, através da organização Heads Together – que começou com William, Harry e Kate a que recentemente se juntou Meghan. Na tentativa de ajudar a quebrar os tabus à volta da saúde mental, os dois príncipes marcaram o ano do 20.º aniversário da morte da mãe, a princesa Diana, falando várias vezes em público sobre os seus sentimentos: como reprimiram as emoções, como lidaram com o luto e como a passagem do tempo ajuda.

“Acredito verdadeiramente que a boa saúde mental — fitness mental — é chave para uma liderança forte, comunidades produtivas e pessoas com foco nos seus objectivos. É uma grande responsabilidade fazer isto bem e trazer-vos os factos, a ciência e a consciencialização acerca de um tema que é tão relevante actualmente”, comenta agora o príncipe Harry, citado na conta de Instagram.

No comunicado menciona ainda o orgulho em poder trabalhar ao lado de Oprah. A apresentadora respondeu na caixa de comentários: “[Estou] encantada por estar a fazer uma parceria convosco. Espero que consigamos esclarecer [muitas coisas]. E que mudemos muitas vidas!”