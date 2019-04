“Há tantas energias negativas que é importante aprender a ver a bondade”

Transformar a educação é o desafio que Thakur Powdeyl trouxe a Portugal. O ex-ministro da Educação do Butão confessa que anda pelo mundo em “peregrinação”, como os padres portugueses quando chegaram aos Himalaias. “A minha missão é mais pequena”, aponta. Vem para falar da experiência do seu país. Há dez anos que as escolas mudaram, passaram a ter uma preocupação com a sustentabilidade, com o mundo em que os jovens vivem e como devem ser humildes porque o coabitam com outras espécies.

Continuar a ler